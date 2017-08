Gothenburg | STEGEN.NET | KNHS

Harrie Smolders heeft het Europees kampioenschap springen in het Zweedse Gothenburg op een fantastische manier afgesloten. Op de finale dag reed Smolders met zijn Don VHP Z twee schitterende foutloze rondes waardoor hij van plaats negen naar zilver opklom. Goud ging naar de Zweed Peder Fredericson met H&M All-in, brons naar de Ier Cian O´Connor met Good Luck.

Twaalf combinaties hadden zich geplaatst voor de alles beslissende finaleronde. Toen Smolders de piste binnenreed waren er slechts twee combinaties foutloos. Magistraal stuurde Smolders zijn Don foutloos rond en daarmee was brons al zeker.

Na Smolders maakte Cian O´Connor een springfout en kwam achter Smolders. Als laatste verscheen Peder Fredericson in de ring, de Zweedse winnaar van Olympisch zilver in Rio, had 5.52 punten voorsprong op Smolders. Fredericson maakte het heel spannend, maar hield aan de meet 0.52 voorsprong over en won goud.

Vertrouwen

Smolders vertelt na afloop van de titelstrijd over het vertrouwen dat hij ondanks de mindere start op het kampioenschap eigenlijk de hele week had. ,,Ik wist eigenlijk heel de week al wat ik hier moest doen vandaag. Ik had een heel goed gevoel en was zelf zeker vanaf het begin en wilde graag een stempel drukken op dit kampioenschap. Na de eerste dag zag het er natuurlijk moeilijk uit, maar als je eerdere kampioenschappen bekijkt dan weet je dat je met 5, 6 of 7 strafpunten het podium kan halen. Dat gaf mij na de eerste dag het vertrouwen dat ik met vier nulrondes nog kans had het podium te halen. En ik weet dat hij het kan, er zijn denk ik weinig paarden die meer nulrondes per jaar springen dan Don. Ik wist ook verder dat hij goed in vorm was en dat de parcoursen gedurende het kampioenschap meer in mijn voordeel zouden zijn. Ik wilde Don voor vandaag met twee rondes super fit hebben, dat is gelukt”, vertelt een lachende Smolders.

Geweldig gereden en gestreden

Bondscoach Rob Ehrens heeft niets dan lovende woorden voor de winnaars. ,,De individuele finale is op een magistrale wijze afgerond met een magistrale winnaar. Het paard van Peder Fredericson heeft eigenlijk alle dagen top gesprongen, maar hoedje af voor Harrie Smolders. De vorm die hij had toen hij hier naar toe kwam, is ondanks een paar pechfouten de eerste dagen toch in de stijgende lijn gebleven. En hij heeft de verwachtingen waar gemaakt. Dan zie je ook nu dat combinaties in de strijd kunnen groeien. Als je dat dan af kunt sluiten met zilver, dat is echt chapeau voor Harrie. Geweldig gereden, gestreden en het hoofd koel gehouden.”

In de afsluitende persconferentie ook volop lof voor de Nederlandse parcoursbouwer die kon rekenen op applaus voor zijn goede werk.

Makkelijk er over

Ook Jur Vrieling had zich weten te plaatsen voor de finale. In de eerste manche viel direct een balk op hindernis één en twee, daarna sprong Glasgow van het Merelsnest heel goed, maar de combinatie zakte naar een uiteindelijke 19e plaats.

Vrieling vertelt na afloop: ,,Hij sprong vandaag op het voorterrein heel goed. Voor m’n gevoel kwamen we mooi naar de eerste toe. Volgens bondscoach Rob Ehrens deed hij de staart daar omhoog alsof hij moest poepen. Helaas, hij sprong daar niet hoog genoeg. Precies zoals we begonnen zijn, zijn we geëindigd. Het paard sprong goed, respect voor Glasgow hoe hij er overheen springt. Ik had links en rechts wel wat meer geluk mogen hebben en een paar domme foutjes. Ik zie de toekomstig met Glasgow heel rooskleurig. Het was mooi dat ik naar dit EK mocht. Nu gaan de gedachten vooral naar het wereldkampioenschap volgend jaar in Amerika. Deze ervaring heeft hij. Ik denk als hij conditioneel nog sterker wordt, dan heeft hij wel bewezen dat hij er makkelijk overheen kan springen.”