De Ierse springruiters zijn in Gothenburg Europees kampioen geworden in de landenwedstrijd. Nederland klom nog op naar de zesde plaats, door foutloze ritten van Jur Vrieling en Harrie Smolders.

De voorsprong van de Ieren bleek uiteindelijk nog groot. In de slotronde gingen Shane Sweetnam, Denis Lynch en Cian O’Conner alle drie foutloos rond, waarmee het totaal van Ierland op 12.11 kwam. Hun vierde man Bertram Allen kon vanwege een val de wedstrijd niet uitrijden. Zweden werd tweede met 18.21 strafpunten. Zwitserland eindigde als derde en België werd vierde.

Titelverdediger Nederland verzamelde 30.53 strafpunten, maar groeide wel in de wedstrijd. Harrie Smolders reed als eerste en bleef met Don VHP Z foutloos. Marc Houtzager reed als tweede en liet met Sterrehof’s Calimero 5 strafpunten noteren. Jur Vrieling sloot de landenwedstrijd af met een puntgave foutloze rit op de sterk springende VDL Glasgow van het Merelsnest.

In het individuele klassement staat Harrie Smolders op plaats 9, Jur Vrieling 14, Marc Houtzager 29 en Ruben Romp 45. Zondag staat vanaf 14.00 uur de finale van de individuele wedstrijd op het programma. In de eerste manche mogen hier de 25 beste ruiters uit het klassement van start, in de tweede omloop de beste 12.