Drents kampioene Trea Mulder is met Brinkhof’s EnVogue tijdens de Hippiade vijfde geworden in de ZZ-licht. De titel ging naar Stephanie de Frel met VMF Gladiator. Joyce Heuitink werd KNHS-kampioen in de Z2. Judith Pietersen won de Z1.

Trea Mulder was zeer tevreden over haar optreden en haar klassering, zo laat ze op Facebook weten. ,,Wow, ik heb er geen woorden voor, wat heb ik toch een geweldig paard en wat een super team om me heen. Vijfde van Nederland voelt voor mij als winnen”, aldus de amazone uit Lheebroek. “Supertruus’, zoals Brinkhof’s EnVogue wordt genoemd, gaat nu een klasse hoger. In maart volgend jaar volgt een veulen.

Eerste KNHS-titel

Ook kampioene Stephanie de Frel uit het Zeeuwse Koewacht was in de wolken. Het was haar eerste KNHS-titel en dat ook nog eens in de hoogste klasse van de Hippiade. ,,Je hoopt natuurlijk te winnen en je werkt er heel hard voor, maar ik had niet verwacht te winnen. Mijn paard loopt de laatste tijd wel echt heel fijn, dat het dan hier zo uit mag komen is natuurlijk fantastisch.”

Joyce Heuitink eiste de titel op in de Z2. Heuitink reed haar zesjarige Gaudi Vita, een zoon van de hengst Apache, naar de fraaie score van 77.458% in de Kür. Zilver was voor Thalia Rockx met Golden Dancer de la Fazenda. Diana van de Bovenkamp met Evita Ronia won brons.

Kampioene Heuitink is super blij met haar zege. ,,Het ging echt super goed. Hij was vandaag nog beter dan gisteren; echt heel fijn te rijden, actief en lekker er aan. Ik kon eigenlijk alles rijden wat ik wilde. Bij het binnenrijden kreeg wel heel even stress toen hij direct bij het halthouden niet helemaal stabiel stond. Omdat ik daarna geen fouten meer wilde maken, heb ik er voor gekozen om iets minder risico te nemen en op mijn voltes geen vier, maar twee wissels te rijden. Alle wissels waren nu echt goed. Ik ben echt zo gek met dit paard, ik heb hem al vanaf dat hij drie is. Hij is voor de helft van mij en voor de helft van Hans Olthof.”

Judith Pietersen wint Z1

Een prachtig succes was er in de Z1 voor Judith Pietersen. De amazone uit Wapse, aangesloten bij de RV Vries, werd kampioen in deze klasse met Limited Edition. In de beslissende kür behaalde de Drentse combinatie een prima score van 68,28%.

Noordelijk succes was er ook in de M2, waarin Floor Vos als derde eindigde. De amazone van RV Exloo streed met Go-Girl DFV nadrukkelijk mee om de medailles en de verschillen in de kopgroep waren niet heel groot. ,,Wauw, wat ben ik trots”, laat Vos op Facebook weten.

Vos: ,,Go-Girl DFV was gisteren al in vorm, vandaag deed ze er nog een schepje bovenop! En wauw wat voelde ze geweldig in de proef. Super aan de hulpen, lekker scherp en foutloos! 69.33%! Echt heel trots op deze merrie. Twee jaar geleden kochten wij haar en was ze zeker niet de makkelijkste. Sinds een aantal maanden is het knopje om en wil ze ècht voor me werken. Zo leuk hoe ze zich nu ontwikkelt, alleen daar al kan ik van genieten.”

We komen later nog terug op de meertallen.