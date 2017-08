Exloo | STEGEN.NET

Trea Mulder-Dolsma is zaterdag overtuigend Drents kampioen dressuur in de ZZ-licht geworden. Nadat ze vrijdag al de beste was in de selectie won Dolsma op de slotdag zowel de gewone proef als de kür. Dat deed ze met de merrie Brinkhof’s EnVogue.

Dolsma straalde helemaal nadat ze haar proeven met Brinkhof’s EnVogue had gereden op de fijne zandbodem in Exloo. De duim ging omhoog. ,,Super Truus, zoals wij haar noemen, deed het geweldig. Wat een vooruitgang heeft ze geboekt. Echt, ze laat me nooit zitten. En dan te bedenken dat ze pas in oktober vorig jaar haar eerste wedstrijd liep.”

Opvallend was het grote verschil in waardering voor de proef van Marjan Hooge met Ego Tripper Texel. De jury kende 250,5 (eerste plaats) en 227,5 (vierde plaats toe). In de kür behaalde Hooge een minder goed resultaat van gemiddeld 59,438%. Daarmee belandde de amazone uit Ees op de vierde plaats.

Rachelle Buining waardeerde zich in de kür juist flink op. In haar gewone proef met Wondergirl slopen foutjes, maar met de tweede plaats in de kür bereikte de amazone uit Ter Apelkanaal de derde plaats. Paulien Alberts nestelde zich daar tussen op de tweede plaats, dankzij twee gedegen optredens met Enrico.

In de klasse Z domineerde Judith Pietersen. In de Z2 won ze de titel met de aansprekende Fries Kasper. In de Z1 werd Pietsersen knap kampioen met Limited Edition. Nathalie Hof werd kampioen in de M2. met Damn Special.

later meer…