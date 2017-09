Ermelo | STEGEN.NET

Trea Mulder wist zich vrijdag tijdens de Hippiade als enige Noordelijke dressuuramazone te plaatsen voor de finale van de ZZ-licht. De Drentse kampioene eindigde in haar groep als vijfde met Brinkhof’s EnVogue.

Mulder moest al als eerste rijden, maar dat belette haar niet om een goede proef neer te zetten. De juryleden waardeerden het optreden met gemiddeld 65,38%. Fries kampioene Marsja Dijkman werd zevende en miste daardoor de finale maar net met Alfvera Fan ‘e Beijemastate. Zoë Zwiggelaar reed Fidarsi Rossi ZrZ naar de tiende plaats. Paulien Alberts kwam met Enrico op plaats 16. Petra van Esch won deze proef met Fitty Fitty. In de andere ring stond Romy van der Schaft bovenaan met Diva DVB. Linda Kouwenhoven werd in deze groep 13e met Superhorse Easy.

In de Z2 slaagde geen enkele Noordelijke deelnemer er in om door te stoten naar de finale op zaterdag. Kenna Bakker en Ginfonia KB werden negende en Féline Bakker met Vennedy tiende. In de andere baan nam Callista Leeuwerke met Santo’s Fatal Love de negende positie in. Marissa Spoor kwam met Brinkhof’s Empire S niet verder dan plaats 22.

Volop kans in Z1

In de Z1 is er nog wel volop kans voor Noordelijke deelnemers. Judith Pietersen uit Wapse voerde vrijdag de eerste groep in de Z1 aan met Limited Edition. In de andere groep pakte Ykje Baron van RV Nienoord een mooie tweede plaats met Jitze fan Bronny Friesians. Margriet Koopmans uit Abbega nam met Ide KW de derde plaats in.

Floor Vos

Floor Vos zette in de M2 een prima proef neer. De amazone van RV Exloo behaalde met Go-Girl DFV 67,44% en dat was goed voor de tweede plaats en een plaats in de finale. De Friese amazone Marijke Bijker werd knap derde met Haarsterweide’s Genius.. In de andere groep was Jinke Koopmans van de Friese club RV Tally Ho de beste Noordelijke deelnemer met plaats vijf.