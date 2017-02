Drentse dressuurtitel voor Veronique Roerink en Flanell

Erica | STEGEN.NET

Veronique Roerink is met Flanell Drents kampioen in de ZZ-licht geworden. Ze wist beide onderdelen te winnen. In de Z2 was de titel voor Paulien Alberts met Enrico.

In de ZZ-licht was er sprake van ‘Apache power’, want niet alleen het winnende paard Flanell stamt van deze hengst, ook de nummer twee heeft als vader Apache: Brinkhof’s EnVoque, gereden door Trea Mulder-Dolsma.

Roerink presteerde al opvallend sterk tijdens de selecties en tijdens de finale liet ze zich niet in het nauw drijven. In de verplichte proef behaalde ze met Flanell al een topscore van 75,07% en in de kür was de waardering met 76,188% zelfs nog hoger. ,,Ik was zeer tevreden over beide proeven. Als dan de punten ook zo uitvallen dan is dat helemaal mooi.”

De derde plaats was voor Francis Turkensteen en haar paard Enieta. ,,Ik ben best een beetje trots. In de kür zaten wat foutjes, maar ik ben blij met m’n paard”, reageerde Turkensteen op Facebook. De eerste twee mogen voor Drenthe naar het KNHS-kampioenschap.

Spannende Z2

In de spannende Z2 eiste de ervaren Paulien Alberts de Drentse titel op. Met haar paard Enrico was ze in de beide onderdelen de sterkste. Alberts behaalde een gemiddelde van 67,358%. Goede tweede werd Marissa Spoor met Brinkhof’s Empire S, die met een gemiddelde van 66,393% goed tegenstand bood. Maaike ten Hoor nam met Sam de derde plaats in.

Zoë Zwiggelaar werd in de Z1 als kampioene gehuldigd. Met haar paard Fidarsi Rossi ZrZ kwam ze uit op een ronde score van 70%. Cecile Smit bleek een geduchte concurrent, maar zij kwam met Edmond (v. Westpoint) een fractie te kort om Zwiggelaar te kunnen kloppen.

Frans van den Heuvel was in de M2 de beste met Geronimo (v. Tango). In de M1 was de titel voor Jantine Slingerland met Glow.

De Z2 voor pony’s werd met een mooie voorsprong gewonnen door Anna-Sophie Huisman met Spoekedammetje’s Nikos met een gemiddelde van 69,634%. Lisa Hamminga werd met Jonker’s Anigo tweede.