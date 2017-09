Lanaken | STEGEN.NET | Persbericht

Nicola Philippaerts en zijn negenjarige hengst Chilli Willi hebben zaterdagnamiddag op domein Zangersheide de Belgische titel veroverd. Net als woensdag en donderdag bleef de ijzersterke combinatie ook op de slotdag foutloos. Voor de 24-jarige Nicola Philippaerts is het zijn eerste titel.

Voor aanvang van de dubbele omloop zaterdagnamiddag stond Jos Verlooy (Emerald van ’T Ruytershof) aan de leiding voor Nicola Philippaerts (Chilli Willi) en Gregory Wathelet (MJT Nevado S). Philippaerts en Wathelet bleven foutloos in de eerste ronde en ook Verlooy leek op weg naar een foutloze omloop tot hij op de laatste hindernis in de fout ging. Philippaerts nam de leiding over, bleef ook in de laatste omloop foutloos en wint zijn eerste Belgische titel.

Dolgelukkig

,,Dit is een fantastisch gevoel” zegt Nicola Philipaerts. ,,Belgisch kampioen, dat is toch iets wat je op je palmares wil hebben. Mijn papa won zes titels, vandaag win in mijn eerste. Ik ben er dolgelukkig mee. Chilli Willi is zo goed aan het springen. Vorige week in Lausanne en nu de voorbije dagen in Zangersheide. Hij is zo constant, zo goed, zo betrouwbaar. Ik kom superlatieven tekort om hem te bedanken. De volgende zes weken mag hij wat uitrusten. Bij aanvang van het indoorseizoen reken ik opnieuw op hem. Ik heb aan mijn titel ook een nat pak overgehouden. De traditie wil dat de kampioen in de waterbak gegooid wordt. Gelukkig was het vandaag goed weer.”

,,De familie Philippaerts is vandaag zeer fier” reageert vader Ludo Philippaerts. ,,De ruitersport is in vergelijking met vroeger een pak geëvolueerd. Er zijn veel goede ruiters die allemaal over goede paarden beschikken. Als je dan in zo’n sterk deelnemersveld kan winnen mag je daar fier op zijn. Chilli Willi heeft dit jaar zoveel progressie gemaakt en is in de vorm van zijn leven. Vorige week bleef hij vier keer foutloos in Lausanne. Eén week later doet hij hetzelfde in Zangersheide en wordt hij samen met Nicola kampioen van België. Dat is bijzonder sterk.”