De derde editie van Jumping Outdoor Tolbert kreeg met Jur Vrieling een geweldige winnaar. Vrieling eiste als laatste starter in de barrage de hoofdprijs op met Zypern III. Lennard de Boer, vorig jaar winnaar, eindigde nu als tweede.

Tien deelnemers haalden de beslissende barrage. Lennard de Boer had lange tijd zicht op de zege na een goede rit met Ewinita. Maar de winnaar van vorig jaar kon toch niet op herhaling. Jur Vrieling was als laatste starter toch nog beduidend sneller. Delphine Klopper pakte met W-Gladdys vd Lindehoeve Z de derde plaats. Angelique Hoorn werd vierde met Brego R’n B.

Marcelle Hokse wist de barrage niet te halen, nadat ze met Example een weigering kreeg op de sloot. Dat was jammer, want ze kwam in de eerdere parcoursen in Tolbert juist zo sterk voor de dag en had de bonus van vijf mille kunnen verdienen als ze de Grote Prijs had weten te winnen.