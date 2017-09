Hemrik | STEGEN.NET

PSV de Tjongerruiters bestaat dit jaar 80 jaar. De Friese vereniging wil daar op zaterdag 21 oktober op passende wijze bij stilstaan. Er is dan een jubileumdag, met onder andere Lammert Haanstra en Franke Sloothaak.

Haanstra en Sloothaak zijn misschien wel de bekendste namen die de Tjongerruiters hebben voortgebracht. De beide mannen komen op 21 oktober uitgebreid aan het woord.

Beeldmateriaal

,,We willen tijdens de jubileumavond graag beeldmateriaal van toen en nu laten zien. Als mensen nog materiaal hebben zou het mooi zijn als ze dat dan mee willen nemen. Of ze kunnen het vooraf digitaal sturen”, vertelt Kim Jacobi van de organisatie.

Digitaal materiaal mag gestuurd worden naar mail: tjongerruiters80jaar@hotmail.com of via de post naar Kim Jacobi, Schoterlandseweg 6B, 8455 JG Katlijk.

De viering van het jubileum is op 21 oktober vanaf 19.00 uur en is in stoeterij Het Swarte Paert in Hemrik. De organisatie heeft niet alle oud-leden kunnen traceren, maar die zijn zeer welkom. Graag dan wel even aanmelden.