De Chinese ruiter Alex Hua Tian was op de eerste dag van de Military Boekelo de beste deelnemer. Na 50 van de 99 combinaties leidt hij in de dressuur met zijn paard Don Geniro. Alice Lozeman werd 15e.

Tian reed een ijzersterke dressuurproef, waarin geen fout werd gemaakt. Don Geniro toonde zich van zijn allerbeste zijde in zowel de draf- als galop reprises. Daarbij bleef hij mooi stil in de aanleuning en toonde hij zich een echte “happy athlete”.

Regerend Nederlands kampioenen Alice Naber-Lozeman begon zeer sterk aan haar dressuurproef. ACSI Peter Parker was gedurende de gehele rit mooi stil in de aanleuning en had de oortjes steeds mooi naar voren. De harmonie spatte er in de drafreprises vanaf. In de eerste keertwending in stap bleef Peter Parker mooi in takt, tot hij deze wending verliet. Daar kwam een kleine hapering.

In galop hadden de wissels mooier en geprononceerder gesprongen mogen worden en ook was er ineens een behoorlijke storing. De foutjes werden Alice door de jury niet bovenmatig zwaar aangerekend, want zij verliet de ring met een score van 45.40, waarmee ze voorlopig de 15de plaats inneemt. Minder verging het Jordy Wilken, die met Chapeau Spirit bleef steken op een waardering van 52.50 en daarmee nemen nu na 50 van de 99 starters de 37ste plaats inneemt.

Julia Mestern en Andreas Dibowski, beiden uit Duitsland, zijn twee van de vier ruiters die de military van Boekelo Enschede voor de derde maal kunnen winnen. Mestern reed met Grand Prix Iwest een hele mooie proef, waarbij haar paard met veel charisma en overtuiging werd voorgesteld. Zij staat voorlopig op de derde plaats.

Dibowski reed met FRH Corrida een zeer overtuigende rit en staat voorlopig 6de. Ook de Nieuw Zeelander Mark Todd maakt een goede kans voor zijn kandidatuur voor de derde zege door zich met MCLaren vooraan in het voorlopige klassement te nestelen. Hij reed een zeer harmonieuze proef, die mede door de uitstraling van het paard, die zich kenmerkte door heel veel charme en staat voorlopig achtste.

Zijn landgenoot Blyth Tait, de vierde ruiter die kandidaat is voor een derde zege, stelde met Havanna van ‘t Castaneahof iets teleur door niet verder te komen dan een klassering halverwege het veld. Tait heeft morgen nog een ijzer in het vuur en zal zeker pogen met dit paard hoger in het tussenklassement te eindigen.

Aan de start van deze editie van de Military Boekelo Enschede komen acht Nederlandse ruiters met negen paarden. Alice Naber-Lozeman rijdt naast ACSI Peter Parker, waarmee ze haar Nederlandse titel verdedigt, ook ACSI ZamZam.

In het deelnemersveld van 99 paarden zijn maar liefst 13 paarden gefokt door de leden van de Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN). De opmars van Nederlandse paarden in de eventingsport is een gestage, die op gang is gekomen nadat in 2004 de steeple als onderdeel van de uithoudingsproef is geschrapt.