Tim Lips en Alice Naber-Lozeman staan na de cross-country van Military Boekelo op de plaatsen drie en vier in het tussenklassement. Beide routiniers gaan dan ook aan de leiding in het NK dat zondag een bijzonder spannende ontknoping krijgt.

Dat geldt ook voor de Military Boekelo, waar de kansen op de eerste Nederlandse overwinning groter zijn dan ooit. Het verschil tussen klassementsleider Tim Price en zijn in Nederland gefokte paard Cekatinka en Tim Lips is slechts 1,8 punten. Alice Naber-Lozeman heeft een achterstand op Lips van maar 0,7 punten.

Tim Lips en Bayro – tweede na de dressuur – verkleinden met een fantastisch gereden foutloze cross de afstand op Alex Hua Tian met 0,4 punten, maar staan toch derde in de tussenstand. Nieuw Zeelander Tim Price – vijfde na de dressuur – reed zes en zeven seconden sneller dan Tian en Lips en gaat daarmee met de door de bekende dierenarts Jan Greve gefokte tienjarige Cekatinka aan de leiding.

Tim Lips: ,,Toen ik van start ging wist ik dat ik met een hele snelle ronde aan de leiding kon komen. Met die intentie ging ik ook van start. Daardoor had ik aan het begin van de cross, waar het moeilijk was, wat weinig controle. Bayro is inmiddels zo ervaren, hij ziet waar de vlaggen staan. Hij deed het gewoon. Hij loste het heel goed op voor me. Na de waterbak moest ik even gas geven. Ik lag toen ruim 20 seconden achter op schema. Bayro liep zo makkelijk door de modder. Dat had ik niet verwacht. Tot het einde heb ik mooi door kunnen rijden. Na de dressuur stond ik er goed voor. Ik had vandaag veel vertrouwen. Ik wist alleen niet hoe snel we konden zijn onder deze natte en modderige omstandigheden. Het is goed meegevallen”, blikt de jarige Tim Lips terug op de cross.

Het lukte alleen de Nieuw Zeelander Christopher Burton om binnen de toegestane tijd van 10.03 minuten te blijven. Alice Naber -Lozeman was in de tijd van 10.05 de tweede snelste en daarmee klom de amazone uit Biddinghuizen met ASCI Peter Parker van de 30e plaats na de dressuur op naar de vierde plaats in de tussenstand.

Als ze morgen Tim Lips passeert in het klassement, dan wint ze haar vijfde nationale titel. Tevreden kijkt Alice terug op haar cross. ,,ASCI Peter Parker liep fantastisch. Hij liep maar twee seconden over de toegestane tijd. Daar ben ik heel trots op. Het gevoel was soms iets minder, omdat je ook snel rijdt. Dan rijd je niet heel lekker. De bodem was aan het eind wel wat slechter. Ik hoop dat ASCI Peter Parker morgen fit is en dan proberen zo goed mogelijk te springen.”

Goed resultaat

Acht van de negen Nederlandse combinaties reden de cross uit en dat is net als de plaatsen drie en vier in de tussenstand een bijzonder goed resultaat. Na Lips en Naber-Lozeman staat Boekelo-debutante Sanne de Jong met haar achtjarige paard Enjoy op de derde plaats in de tussenstand van het Nederlands kampioenschap. De jonge combinatie reed de cross zonder hindernisfouten en vinden we terug op de 44e plaats in de tussenstand van de Military.

,,Ik ben heel trots op de Nederlandse ruiters. Ze hebben veel geleerd. Ik verwacht veel van deze groep in de toekomst”, liet bondscoach Bettina Hoy weten in de persconferentie. ,,Tim en Alice hebben vandaag super gereden.”

In het landenklassement gaat Nieuw Zeeland aan de leiding. Nederland staat op de voorlopige zesde plaats.

Vele tienduizenden toeschouwers trotseerden de regen en de modder en zagen dat 77 van de 98 combinaties de cross uitreden. Zondag wordt Military Boekelo afgesloten met het springen.