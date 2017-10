Boekelo| STEGEN.NET

Tim Lips heeft op de tweede dag van de dressuur, het eerste onderdeel van de Military Boekelo – Enschede, een voortreffelijke dressuurproef gereden. Met een score van 39.10 neemt hij met Bayro de voorlopige tweede plaats in, achter de Chinees Alex Hua Tian met Don Geniro.

Lips: ,,Bayro is een paard dat zich in de dressuurring mooi maakt, mede omdat hij met veel oprichting door de baan gaat. Ik sta hoog in het klassement en hoop in de cross deze positie te kunnen handhaven. De cross is schitterend gebouwd, alleen zal hij door de regen zwaarder zijn geworden. Zoals ik nu tegen de cross aankijk denk ik overal steeds weer de kortste weg over de hindernissen te kunnen nemen”, aldus een blije Lips.

Zo goed als Tim Lips reed, zo tegenvallend presteerde de kleindochter van de Engelse Koningin Elisabeth. Zara Tindall staat met The Precious One op de voor haar uiterst teleurstellende 94ste plek in het tussenklassement.

Kijkend naar de Nederlandse deelnemers dan zien we dat regerend Nederlands kampioen Alice Naber-Lozeman met ACSI Peter Parker is afgezakt naar de 30ste plek in het klassement. Daarmee staat ze nu tweede in het NK.

Met haar tweede paard ACSI ZamZam nestelde Lozeman zich met 44ste plaats in de middenmoot van het 99 combinaties tellende veld. Renske Kroese reed met Henri Z ook een fijne dressuurproef en staat nu op de 34ste plek, goed voor een voorlopig derde plek in het NK. Sanne de Jong, die in Boekelo debuteert, reed met de door haar ouders gefokte Enjoy een nette proef, die door de jury best hoger gewaardeerd had mogen worden.

Aan de andere kant staat De Jong, die nu de 58ste plek in het klassement inneemt en de 5de plek in het NK, op minder dan 10 punten van een top tien klassering. ,,Mijn paard heeft succesvol aan twee WK’s voor jonge eventingpaarden deelgenomen en is volgens mij nu klaar voor deze wedstrijd. Dat ik hier mag deelnemen is voor mij een droom die uitkomt”, vertelde de jeugdige amazone.

De verschillen tussen de combinaties zijn na de dressuur uiterst marginaal. Zo is het verschil tussen de nummer één in het klassement Alex Hua Tian en de als 43ste geplaatste Jörg Kurbel uit Duitsland met Josera’s Entertain You exact tien punten. Daaruit kan nu al de voorzichtige conclusie getrokken worden dat er na de cross enorme verschuivingen in het klassement zullen zijn optreden.

Van de vier ruiters die kans hebben om als eerste voor de derde maal de military van Boekelo Enschede winnend af te sluiten heeft de Duitse Julia Mestern met een vierde plek in de tussenstand na de dressuur voorlopig de meeste kans dit huzarenstukje uit te halen. Aan de andere kant zijn ook in deze strijd de verschillen marginaal, want Adreas Dibowski staat negende, Mark Todd neemt de 13de positie in en Blyth Tait staat 26ste. Ook daar in is alles mogelijk.

Zaterdagochtend gaat de eerste ruiter van start om 09:30 uur in de cross country.