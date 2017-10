Boekelo | STEGEN.NET | KNHS

Tim Lips schreef dan net niet de Military van Boekelo op zijn naam, het leverde hem wel zijn derde Nederlandse eventing-titel op. De tweede plaats met Bayro in de internationale wedstrijd is uniek. Nog nooit eerder wist een Nederlandse combinatie zo hoog te eindigen. De overwinning in Boekelo ging naar Tim Price en Cekatinka.

De ruiter uit Nieuw-Zeeland maakte net als Lips in het afsluitende springparcours geen fouten. Alice Naber-Lozeman pakte met ASCI Peter Parker het zilver in het NK. Brons ging naar Sanne de Jong en Enjoy.

Door een springfout van ACSI Peter Parker en Alice Naber-Lozeman in het springen kreeg Tim Lips de titel in zijn schoot geworpen. Lips en Bayro lieten alle balken in de lepels en pakten daarmee de nationale eventing titel.

Maar ook de overwinning van Military Boekelo was nog mogelijk. Dan zou laatste starter Tim Price een fout moeten maken met de tienjarige Nederlandse merrie Cekatinka. Dat deed de Nieuw Zeelander echter niet. Daarmee eindige Tim Lips op de tweede plaats. Een unieke prestatie. Nog nooit eerder werd een Nederlander tweede in Boekelo.

Derde nationale titel

Voor Lips is het zijn derde nationale eventing-titel. ,,De eerste was in 2007 met Oncarlos een ik won in 2010 in Breda de titel met Owaola. Ik was hier in Boekelo om goed in vorm te zijn. Ik heb de hele wedstrijd tweede gelegen. Ik ben heel tevreden. Ik zat er zo dichtbij. Ik had gehoopt dat Tim Price een balkje zou springen, ondanks dat het een goede vriend van me is. Bayro heeft echt alles gegeven deze wedstrijd. Om hier tweede te worden in Boekelo is echt fantastisch. Ik denk niet dat er een Nederlander is geweest, die hier tweede is geweest.”

Naber: ,,Ik ben blij met mijn zesde plaats. ACSI Peter Parker heeft hier fantastisch gelopen. Ik word hier liever zesde en tweede in het NK, als zestiende en eerste in het NK”, vertelt de onttroonde kampioene Alice Naber-Lozeman. ,,In 2014 was ik met Peter Parker ook zesde hier in Boekelo. Hij wil het altijd doen. Hij heeft gisteren zo hard gelopen in de modder en dan doet hij vandaag bij het springen weer zo zijn best. Fantastisch. Jammer dat ik in de dressuur dure fouten kreeg. De cross was zeer goed met een super tijd. Ik ben heel blij met het zilver.”

De zesde plaats in de internationale wedstrijd leverde Alice Naber-Lozeman de eindoverwinning op in de KNHS-Schaap en Citroen Eventing Cup voor de best presterende combinatie in internationale twee- en driesterren wedstrijden.

Eerder was de Chinees Alex Hua Tian, tweede in het klassement na de cross, al uit de uitslag geschrapt omdat hij zijn paard Don Geniro terugtrok voor de veterinaire keuring op zondagochtend. ,,Mijn paard heeft een hoefijzer afgetrapt en daarbij is de hoefwand iets beschadigd geraakt. Het hoefijzer vervangen was geen probleem, maar als we de hoefwand hadden willen repareren bracht dat risico’s met zich mee, die we met het oog op de toekomst niet wilden nemen. Don Geniro gaat nu op rust en daarin kan de hoefwand volledig herstellen”, aldus Hua Tian.

Sanne de Jong debuteerde in Boekelo en eindigde als derde in het NK met de pas achtjarige Enjoy. ,,Het was een super wedstrijd. Ik ben meer dan tevreden en heel blij met Enjoy. De bronzen medaille is een bonus. Dit was voor ons beiden het zwaarste wat we ooit gereden hebben. Nu krijgt Enjoy een winterpauze en dan zien we wel hoe het volgend jaar begint.” In de internationale wedstrijd eindigde De Jong op de 43e plaats.

In de Landenwedstrijd behaalde het Nederlandse team een mooie vijfde plaats van de elf landen. In het team van bondscoach Bettina Hoy zorgden Alice Naber, Sanne de Jong en Renske Kroeze voor de meetellende resultaten.