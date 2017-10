Boekelo | STEGEN.NET | Persbericht

De Brit Matthew Heath start donderdag als eerste tijdens de Military Boekelo. Met zijn paard Cooley Lord Lux komt hij om 9.00 in de baan. Daarmee is de 47e editie van de Military Boekelo dan begonnen.

In het totaal zullen 99 combinaties de revue passeren in het eerste onderdeel, de dressuur, op het vernieuwde hoofdterrein “de Oale Groond” bij het Teesinkbos. De eerste dressuurdag zal direct spannend worden met maar liefst vier tweevoudige winnaars van Military Boekelo aan de start. Blyth Tait is de eerste in dit illustere rijtje en hij zal om 9:42 uur met Havanna Van t’ Castaneahof van start gaan. Op vrijdag zien we hem terug met Dasset Courage, waarmee hij afgelopen maand nog derde werd in het Ierse Ballindenisk. Daarmee behoort de Nieuw-Zeelander zeker tot één van de kanshebbers om als eerste ruiter in de geschiedenis Military Boekelo voor een derde maal te winnen.

Landgenoot Sir Mark Todd zal echter flinke tegenstand gaan bieden. Net als Tait kan ook hij voor de derde maal met de winst aan de haal gaan. De legendarische ruiter zal samen met de nog redelijk onervaren Mcclaren om 13:58 uur als 31ste de dressuurring betreden. Even daarvoor zien we Andreas Dibowski en FRH Corrida in actie. Vorig jaar was de Duitser met een tweede plaats dicht bij zijn derde overwinning. Ware het niet dat zijn eigen leerlinge Stephanie Böhe met die eer aan de haal ging.

Dat Military Boekelo hoog aangeschreven staat mag blijken uit het feit dat Zara Tindell een graag gezien gezicht is tijdens de wedstrijd in Twente. De dochter van de Britse kroonprinses Anne zal op vrijdag morgen met The Precious One haar kunsten vertonen in de nieuwe zandpiste die de Military dit jaar voor het eerst in gebruik neemt.

Eerste Nederlander

Als eerste Nederlander verwachten we Jordy Wilken om 9:42 uur in de ring. Vorig jaar kwam de KNHS talentenplanruiter nog ongelukkig ten val met Burry Spirit. Dit jaar komt hij sterk terug met Chapeau Spirit. Tijden de Nations Cup van Wiener Neustadt, waar Nederland de teamwedstrijd won, miste de ruiter met een vierde plaats net het podium.

Huidig Nederlands kampioene Alice Naber-Lozeman is uiteraard ook weer van de partij. De “Nederlandse Eventing Queen” zal gebrand zijn om geschiedenis te schrijven door haar zevende en tevens vijfde titel op rij te pakken. Op donderdag zal ze met ACSI Peter Parker rond de klok van twee uur in de ring verschijnen en op vrijdag zien we haar in actie met ASCI Zamzam.

Tim Lips zal zeker proberen om de begeerde eerste Nederlands overwinning in Boekelo dit weekend te boeken met een in vorm verkerende Bayro. Twee weken geleden won het duo nog in Varsseveld en zij zullen net als Althea Bleekman, Jan van Beek, Theo van de Vendel, Sanne de Jong en Renske Kroeze op vrijdag van start gaan in de dressuur.