Jur Vrieling pakt met Dyango VDL overwinning op Hippos Concours Appingedam

De finale van het Hippos Concours Appingedam is zaterdagavond gewonnen door Jur Vrieling. In de spannende barrage was de ruiter uit Holwierde de beste met Dyango VDL.

Slechts vier deelnemers wisten tot de barrage door te dringen. Vrieling was daarin een klasse apart met Dyango VDL en kan de zege in de Grote Prijs van Appingedam bijschrijven op zijn imposante erelijst. Vrieling won als extra prijs een mooie bodemvlakker, die hij kreeg uit handen van Gert Smit van sponsor Eemsned.

Maurice Stevens eindigde, net als vorig jaar, als tweede. De ruiter uit Zeijen zette opnieuw een mooie prestatie neer met Espoir d’Usance van eigenaresse Ans Kok. Renate Beuving uit Odoorn eiste met Fellow de derde plaats op.