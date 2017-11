Net herstelde Olivier Philippaerts verrassende winnaar Jumping Indoor Maastricht

Maastricht | STEGEN.NET | KNHS

Olivier Philippaerts won zondagmiddag verrassend de Grote Prijs van Jumping Indoor Maastricht. De Belg kwam voor het eerst sinds eind augustus weer in actie. Philippaerts liep toen een schouderblessure op. Toch zette hij in het Mecc Frank Schuttert en Lisa Nooren op achterstand.

Frank Schuttert reed vierhonderdste seconde sneller dan Lisa Nooren, maar het was de 24-jarige Belgische ruiter Olivier Philippaerts die zijn tweelingbroer Nicola opvolgde als winnaar van de Grote Prijs. ,,Ik heb in de barrage alles geprobeerd. Het was net niet genoeg”, vertelde Schuttert in de persconferentie.

Een prachtige strijd ontpopte zich in de acht combinaties tellende barrage van de driesterren Grote Prijs van Maastricht in het MECC. Kevin Olsmeyer (Doorwerth) en zijn jonge talentvolle paard Dalvaro reden als eerste foutloos en eindigden op de vierde plaats.

Lisa Nooren reed aanvallend en toonde weer haar enorme talent en dat van haar hengst VDL Groep Sabech d’A. Ze namen de leiding maar moesten deze snel afstaan aan Frank Schuttert die met Chainti’s Champion de tijd van Lisa met vierhonderdste seconde verbeterde.

Het was Olivier Philippaerts die zijn ervaring en die van zijn snelle merrie H& M Legend of Love inzette en onder de tijd van Schuttert dook. Olivier volgt zijn tweelingbroer Nicola op als winnaar van de Grote Prijs van Maastricht.

Schuttert: ,,Ik ben heel blij met hoe mijn paard Chianti’s Champion hier vandaag sprong Het hele weekend trouwens, want vrijdag waren we al derde in de zware proef. Chianti’s Champion speelde met de hindernissen. Hij springt zo makkelijk”

Voor Lisa Nooren is Jumping Indoor Maastricht haar thuiswedstrijd. Twee jaar geleden eindigde ze als derde in de Grote Prijs. ,,Ik was vandaag niet snel genoeg. Ik zag net de afstanden niet. Maar ik ben heel tevreden. Mijn paard is er een tijdje uit geweest en dan is dit een mooi resultaat.”

Bianca Schoenmakers (Geldrop) debuteerde op Jumping Indoor Maastricht en deed dat overtuigend door op zaterdagavond de 1.50m hoofdrubriek te winnen met Daylight HDH. In de Grote Prijs eindigden ze op de elfde plaats. Nederlandse zeges waren er in het MECC voor Willem Greve, Wout Jan van der Schans en Gerco Schröder.

Emotionele waarde

Voor Olivier Philippaerts was de zege onverwacht. ,,Ik wist dat H&M Legend of Love in vorm was maar had grote vraagtekens bij mijn eigen vorm. De voorbije dagen had ik weinig last en voelde ik me goed. Deze namiddag kwam alles samen en winnen we deze GP die toch wel een grote emotionele waarde heeft voor onze familie. Vorig jaar won mijn broer Nicola deze GP. Mijn vader was in 1990 de beste in de GP van Maastricht. In 1988 bood mijn vader zich bij Frank Kemperman aan om deze wedstrijd te rijden. Eerst mocht hij niet meedoen, nadien werd hij opgevist en won hij de openingswedstrijd van Jumping Maastricht. Dit resultaat is een flinke opsteker in aanloop van de wereldbekerwedstrijd van Stuttgart volgende week.”