Online inschrijven voor Indoor Groningen loopt opnieuw uit op chaos

Zuidbroek | STEGEN.NET

Het online inschrijven voor deelname aan Indoor Groningen is net als vorig jaar op een chaos uitgelopen. Op Facebook regent het klachten. De organisatie zegt het net zo vervelend te vinden als de mensen die willen deelnemen. ,,We gaan op zoek naar een eerlijke oplossing.”

Ruiters die willen meedoen aan Indoor Groningen in Zuidbroek moesten zich aanmelden via https://iichgroningen.online-inschrijving.com/ Op vrijdagochtend zou er vanaf 7.00 uur kunnen worden aangemeld. Maar al snel liep het systeem compleet vast.

Frustratie

Dat leidde tot veel reacties, waar vaak de frustratie vanaf droop. ,,Echt waardeloos zo’n systeem. Vooral na de problemen van vorig jaar mag je toch aannemen dat een organisatie daar iets mee doet”, schrijft amazone Anne Bakker op Facebook. Dressuurruiters Bennie van Es: ,,Een paar honderd man er op en nu werkt het al niet. Dramatisch!”

De organisatie van Indoor Groningen raadde teleurgestelde deelnemers in eerste instantie aan om geduld te hebben en de pagina af en toe te refreshen. Maar inmiddels lijkt het systeem compleet plat te liggen. ,,We gaan nu goed in kaart brengen wat er is gebeurd en op zoek naar een eerlijke oplossing”, zo laat Indoor Groningen weten.

Wat is jouw ervaring met het online inschrijven? Heb jij een oplossing? We zien je reactie graag tegemoet.