Unieke hattrick Willem Greve bij Indoor Wierden

Willem Greve scoorde een hattrick op Indoor Wierden die wereldwijd zelden vertoond wordt. Hij won alle internationale finaleproeven, beginnend in de 1.40m Medium Tour finale op vrijdagavond en gevolgd door de CSI1* Grote Prijs en de CSI2* Grote Prijs op zaterdagavond.

Wierdenaar Remco Been, vorig jaar winnaar, reed ook met het mes tussen de tanden en werd derde in de slotproef.

De 1.45m NIJWA Groep Grote Prijs, waar veel publiek op afkwam, telde 41 deelnemers en daarvan kwamen er acht terug voor de barrage. Albert Zoer, die drie rubrieken had gewonnen, gaf als een padvinder op Heechhiem’s Cancun VDM (v. Balou du Rouet) de kortste route aan richting de eerste prijs van 6.250 euro, maar werd in de dubbelsprong afgestraft met twee balken en zou achtste worden in 36.65.

Uiteindelijk bleek dat het niet veel sneller kon, getuige de winnende 36.28 van Willem Greve op Elke Maria M (v. Cornet Obolensky). Alleen Sjaak Sleiderink dook nog iets onder die tijd, maar zijn bravoure strandde ook in de dubbelsprong waar hij met Ivan R (v. Apple Juice) niet goed bijkwam en daardoor zesde werd.

Vier ruiters foutloos

Er waren maar vier ruiters die opnieuw foutloos bleven. De winsom van het vosmerrietje Kalence Flying werd met 5.000 euro verhoogd, nadat Jonathan Gordon met haar tweede werd. De Ier heeft nog een periode op de stal van Hank Melse in Winterswijk gereden, waar de nummer drie Remco Been nu voor rijdt.

Been, ook al winnaar van drie internationale rubrieken dit weekend, pakte 3.750 euro mee op Esminka (v. Contador). Gerben Morsink uit Beuningen werd vierde op Rapidash (v. Chaqui Z), voor Wierdenaar Robert Vos die tussen een internationaal concours in Oldenburg en Wierden heen en weer pendelt.

Nuchter

,,Ja, je maakt niet vaak van zulke weekenden mee”, reageert Willem Greve nuchter. ,,We weten allemaal dat de hal van Wierden niet makkelijk is om in te rijden, maar ik heb er rondjes genoeg gereden. Het maakt mij niet meer uit”, lacht hij, wijzend naar de jarenlange trouwe deelname aan Indoor Wierden.

Willem Greve bedankte en public jurylid Joop van Dijk uit Wierden, die vanwege zijn leeftijd afscheid neemt als internationaal jurylid. ,,Een heel trouwe jury met het hart op de goede plek voor de sport. Hij heeft me wel eens berispt maar het is toch goed gekomen”, geinde hij.

,,Ook het publiek bedankt dat jullie in groten getale zijn gekomen. We hebben het er deze dagen over gehad dat Indoor Wierden last heeft van de internationale concurrentie, maar we hebben gisteren en vandaag allemaal gezien hoe mooi Indoor Wierden is. Ik hoop dat we het concours met elkaar en de vereniging kunnen voortzetten, want het is toch een uniek evenement.”

Delicaat

Ondertussen toonde Elke Maria M haar ongeduldigheid en kon ze haar energie kwijt in de ereronde. ,,Het is een merrie met alle mogelijkheden”, vertelt de winnaar. ,,Maar ze is wel heel delicaat. Je moet haar het idee geven dat ze haar eigen weg kan gaan en niks afdwingen. Of ik haar dan in het bos rijd thuis? Ha, nee, dat wil ze niet. Dan liggen we samen in de bosjes. Ze begint het nu goed te doen. Die vindt haar weg wel in de toekomst. Toen Marc Houtzager, Leon Thijssen en ik haar twee jaar geleden kochten, was ze nog maar zes jaar en kende ze niks. M’n paarden hebben hier veel geleerd.”

Wensenlijstje

Het bestuur van Indoor Wierden heeft een wensenlijstje voor komende edities. ,,Een vernieuwde accommodatie zou het mooiste zijn, maar dat is financieel niet haalbaar. Ik vergelijk het met een groeituin. Klein beginnen en stapje voor stapje uitbreiden. We willen de hal graag vergroten en we moeten ideeën met commissies uitwerken. Onze kracht is dat het verenigingswerk is en dat er hier een unieke sfeer hangt. De woorden van Willem Greve doen ons wel wat. Die weet wel waar hij over praat, hoeveel inspanningen het kost om een concours te organiseren. De goodwill is er wel, iedereen doet het voor de paardensport. Het is nu hoogste tijd om het een en ander te upgraden”, vertelt wedstrijdleider Henk Ekkelenkamp.