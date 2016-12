Laura Zwart presteert sterk tijdens dressuur Indoor Hartje Drenthe

Beilen | STEGEN.NET

Laura Zwart won dinsdag bij de start van de 29e editie van Indoor Hartje Drenthe de zwaarste dressuur. In de gecombineerde ZZ-licht/Z2 bouwde de amazone uit Oosterwolde een kleine voorsprong op met Lumen Express.

Zwart was één van de aansprekende namen in het deelnemersveld, waarin een aantal vooraf wel aangemelde combinaties helaas toch ontbrak. Met haar toppaard Lumen Express (v. Vivaldi), waarmee ze afgelopen zomer op de Hippiade reservekampioen werd in de Z2, zette Laura Zwart een hele knappe proef neer, met sterke drafmomenten. Jurylid Marion Bakx waardeerde het optreden op Z2-niveau met 68,38%.

Aangenaam verrast

De tweede plaats ging met een score van 68,29% naar Amber den Heyer en de Fries Ted Kop Jansen Bas. De Heyer was aangenaam verrast. ,,Ik had dit zeker niet verwacht, hoewel het wel een bijzonder fijn paard is. Maar we zijn nog geen twee maanden een combinatie.”

Laura Zwart nam ook de derde plaats in, nu met Eros. Francis Turkensteen van de plaatselijke Stroomruiters reed Enieta (v. Johnson) naar de vierde plaats. ,,Mijn paard had er veel zin in, dat merkte ik zeker in het begin van mijn proef. Maar dat heb ik graag, ik ben heel tevreden. Zeker omdat ik net terug ben van vakantie en de voorbereiding dus wat anders was dan normaal.”