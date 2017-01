Gerard en Reina Limburg onderscheiden voor hun vele werk voor de Stroomruiters

Beilen | STEGEN.NET

Reina Limburg en haar man Gerard Limburg werden zaterdagavond vlak voor het begin van de Grote Prijs tijdens het concours hippique Indoor Hartje Drenthe te Beilen in de schijnwerpers gezet.

De twee bestuursleden van de organiserende vereniging Stroomruiters ontvingen de bronzen draagspeld van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond, KNHS. Stroomruiters-voorzitter Bert Vos reikte die speld uit aan zowel Reina Limburg alsmede Gerard Limburg. De twee zetten zich al heel veel jaren in tijdens diverse pony- en paardensportevenementen van de Stroomruiters.

Gerard Limburg is al dertig jaar penningmeester van de paardensportvereniging. Zijn echtgenote Reina voert al 25 jaar het wedstrijdsecretariaat. Daarnaast is Reina ook al vele jaren actief als bestuurslid in de Kring Drenthe. ,,Op haar kan altijd een beroep worden gedaan”, aldus Stroomruitervoorzitter Vos.

Na de overhandiging van de spelden aan beide bestuursleden werd het tweetal in een open vierwielige wagen door de hoofdring van Indoor Hartje Drenthe gereden.