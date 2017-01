Zware peesblessure maakt einde aan loopbaan Aston Martin

Winschoten | STEGEN.NET

Dressuurpaard Aston Martin NL zal nooit meer in de wedstrijdbaan verschijnen. Dat verdrietige nieuws meldt Christa Larmoyeur op Facebook.

Larmoyeur: ,,Ik voel me verslagen en intens verdrietig. Ik heb net te horen gekregen dat mijn super atleet en vooral grote vriend Aston nooit meer in de ring komt. Hij heeft zich zelf in de stal een dusdanig ernstige peesblessure bezorgd dat er geen hoop meer is.”

Het zit Christa Larmoyeur de laatste tijd niet mee met Aston Martin. De vos moest eerder al een oog missen, maar kwam er toch weer bovenop. ,,We hebben veel overwonnen, maar dit gaat ons niet lukken.”

Larmoyeur hoopt dat Aston Martin nog pijnvrij in de wei van z’n pensioen mag genieten. Maar ook dat is onzeker.