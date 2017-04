Exloo | STEGEN.NET

De wekelijkse springwedstrijd in Exloo was afgelopen woensdag uitstekend bezet. De vele deelnemers kregen te maken met een sloot in het parcours. Dat leverde mooie plaatjes op.

Onze fotograaf Reinold Lowes zag paarden die huizenhoog over de sloot gingen. Maar er waren ook paarden die er niet zo’n trek in hadden en pas na enig aandringen van hun berijder de waterhindernis wensten te nemen. De spetters vlogen sommige deelnemers om de oren.

Roger Chamas won in het middagprogramma het ZZ-springen, door als enige foutloos te blijven met Taliska. Een mooie tweede plaats was er voor Albert Zoer en Edorette (v. Clinton). Michael Greeve werd met Turbo Z derde. Het sterk bezette Z-parcours kwam op naam van Nadieh van den Brink met New Orleans, gevolgd door Amke Bekhuis met Beemdgraaf en Michael Greeve met Easy. Het avondprogramma bracht in de Z/ZZ de overwinning voor Rianne Visscher met Gymolga (v. Arezzo VDL)