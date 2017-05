Exloo | STEGEN.NET

Het nieuwe evenement Topsport Dressuur Exloo heeft over belangstelling niet te klagen. Voor deze vierdaagse wedstrijd, van 4 tot en met 7 mei, hebben zich al veel deelnemers aangemeld. Zo komen Lynne Maas, Diederik van Silfhout, Laurens van Lieren en Annemieke Vincourt aan de start in de Grand Prix.

Topsport Dressuur Exloo kent een compleet programma. Op de mooie nieuwe outdoorpiste bij het Hippisch Centrum Exloo worden tijdens de vierdaagse alle klassen verreden, van de klasse B tot en met de Grand Prix.

Keihard gewerkt

De voorbereidingen zijn natuurlijk al in volle gang. Met man en macht is maandag nog keihard gewerkt om naast de nieuwe baan nog een mooie grasmat te leggen en bestrating deels te vernieuwen. ,,We zijn zeer tevreden over de deelname en we hopen dat we Exloo en dit evenement goed op de kaart kunnen zetten”, aldus Lieuwe Koopmans.

De wedstrijd wordt zeer professioneel opgezet, zo belooft Koopmans. ,,Er komt omroep en we plaatsen schermen met informatie over de deelnemers. Het moeten sfeervolle dagen worden.”