Het CSI Ommen van de familie Schuttert in Stegeren wordt definitief een vier sterren concours. Bij de komende editie, van 1 tot en met 6 augustus, is er minimaal twee ton aan prijzengeld.

,,Wij willen topsport”, steekt organisator Jan Schuttert, vader van springruiters Hendrik-Jan en Frank, van wal. ,,Daar hadden we al geen klagen over. Door het netwerk van de jongens kwamen al heel goede ruiters, maar om ze te houden hebben we gemeend om van drie- naar vier sterren te gaan. Het resultaat is dat we zo’n zeventien ruiters uit de top-100 van de wereldranking hebben.”

De verhoging van het prijzengeld en andere investeringen in het concours geeft wel druk op de organisatie. ,,Er moet nog meer sponsorgeld binnengehaald worden, maar gelukkig zijn er een hoop mensen die het concours willen ondersteunen. Er zijn steeds meer bedrijven die mensen bij ons willen uitnodigen en inleidingen houden in onze Vechtdalstal. De zestien paarden gaan er dan uit, kunstenaars uit de omgeving kleden de stal aan en de klanten kunnen ontvangen worden, gevolgd door een avond vol vermaak op de VIP”, vertelt Jan Schuttert.

Voorbereiding op EK

CSI Ommen is qua datum een uitstekende voorbereiding voor de ruiters op het EK springen eind augustus en het WK jonge springpaarden in september, maar ook voor het publiek. Afgelopen edities kwamen al duizenden vakantiegangers uit de Vechtdal, ook wel de Champagnestreek van de kampeerwereld, een kijkje nemen.

,,Of het nou paardenliefhebbers zijn of niet, we bieden voor iedereen gezelligheid en allerlei shows. Het strodorp krijg een upgrade. Er is live muziek op vrijdag- en zaterdagmiddag, je kan cocktails drinken in de Beach Club en er is een fair. De entree blijft gratis, alleen voor het parkeren en een plekje op de tribune vragen we een vergoeding. Voor de ruiters is er niets mooiers dan voor veel publiek rijden.”