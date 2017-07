Geesteren | STEGEN.NET | Persbericht

Gerco Schröder zorgde vrijdag voor een enthousiaste sfeer op het Erve Maathuis in Geesteren. De kleine Tubbergenaar was de beste Nederlander in de eerste kwalificatiewedstrijd voor de Grote Prijs van Twente.

Met zijn tienjarige bruine hengst Glock’s Lausejunge reed Schröder in eigen omgeving naar een prima derde plaats op het parcours over 1,50 meter met barrage. ,,We zijn nog niet heel vaak full speed gegaan op zo’n eerste dag, maar ook dat moet ie meemaken.”

Lausejunge is de tweede troef op stal voor Gerco Schröder. Voor het naderende EK hoopt hij zich te plaatsen met Glock’s Cognac Champblanc, die in Rotterdam meeliep in de landenwedstrijd. ,,Die lijkt goed in vorm, maar start ik hier niet omdat hij al wat ouder is en het nu niet in het schema paste. Hem moet ik gerichter inzetten. Volgende week gaat hij mee naar de Global Champions Tour in Chantilly, een vijf sterrenwedstrijd. Lausejunge trekt als nummer twee daarom vaak de kar.”

Steeds constanter

Volgens Gerco Schröder wordt Lausejunge steeds constanter. ,,Hij is nog maar tien en gedroeg zich altijd heel jeugdig en speels. Dat leverde heel mooie ups, maar soms ook downs op. Maar hij wordt steeds evenwichtiger. Dat is ook een kwestie van ervaring opdoen. Vandaag voelde hij heel goed aan, we hebben twee heel goede rondes gereden.”

De lokale favoriet kon ook genieten van de warme toejuichingen van het publiek. ,,Je reist de hele wereld over, dan is het toch mooi als je in de eigen omgeving merkt dat de mensen op de tribunes zo meeleven Dat geeft toch wat extra’s.”

Gerco Schröder moest de overwinning gunnen aan Shane Breen, die als vaste waarde in de Ierse equipe precies een seconde sneller was in de barrage, waarvoor vijftien combinaties zich plaatsten. In de slotrit van de extra rondgang werd de Tubbergenaar ook nog gepasseerd door Alberto Zorzi met Living the Dream. De Italiaan was onlangs nog de sterkste in de Grote Prijs van Monaco.

In de barrage deden nog vier Nederlanders een gooi naar de hoofdprijs, een Mercedes Smart Fourfour. Michael Greeve met Whitney Bb (zevende), Ben Schröder met Davino Q (elfde), Kevin Olsmeijer met Dalvario Z (veertiende) en Johnny Pals met Wesselina (vijftiende) kwalificeerden zich met die prestatie alvast voor de Grote Prijs van Twente van zondag. Daarin is ook een plekje ingeruimd voor Gert-Jan Bruggink met Charmeur, de de voorlopige lijst van twintig gekwalificeerden afsloot.

Als enige onder minuut

De overwinning in de rubriek over 1,45 meter tegen de klok werd een prooi voor een ruiter uit de Verenigde Arabische Emiraten. Mohammed Ghanem Al Hajri reed met zijn achtjarige vosmerrie Doklahoma VDL (v. Baloubet du Rouet x Emilion) als achtste van de 57 deelnemers als enige naar een tijd onder de minuut. Bij zijn 59,22 seconde bleef Sander Geerink uiteindelijk met zijn elfjarige bruine ruin Bentley N (v. Numero Uno x Peter Pan) het dichtst in de buurt. De ruiter uit Gelselaar bleef in 60,83 seconde de Engelse Laura Renwick met Bintang II maar net voor (60,86). Van de Nederlandse deelnemers legde Patrick Lemmen met de vosruin Dabullah beslag op de zesde plaats en eindigde Sjaak Sleiderink met de bruine ruin Dento als zevende.

Zege Doron Kuipers

De eerste proef voor het CSI4 op het Erve Maathuis om de Rob van Boxtel Equestrian Prijs werd vrijdag een prooi voor Doron Kuipers. Met de negenjarige bruine ruin Diablo F (v. Canturano x Casantos) had Kuipers voor het tweede deel van het twee fasentraject over 1,40 meter slechts 21,25 seconde nodig. Daarmee bleef hij nummer twee Patrick Lemmen met Chello van het Voorbos (22,95) ruim voor. Ook in deze proef werd Laura Renwixck derde, nu met Mrs. Washington. Sander Geerink mocht met Lord Quidam de vierde prijs afhalen, Ben Schröder stuurde Don Diego naar de negende positie.