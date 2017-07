Hickstead | KNHS

De Nederlandse springruiters zijn in het kletsnatte Hickstead tweede geworden in de FEI Nations Cup. Met drie foutloze omlopen in de tweede manche steeg team Oranje van Rob Ehrens van de zesde naar de tweede plaats in de wedstrijd.

Het goede resultaat zorgde er ook voor dat Nederland van de zesde naar de derde plaats in de tussenstand van de competitie is opgeklommen. Daarmee is het Nederlandse springruiterteam zeker van deelname aan de finale in Barcelona.

,,Een mooie tweede plaats”, vertelt bondscoach Rob Ehrens. ,,Mijn ruiters hebben weer gestreden en het hoofd goed koel gehouden. Het regende niet extreem, maar wel de hele middag. De bodem viel eigenlijk reuze mee. In de tweede manche hebben ze de hindernissen omgezet. Ik had niet verwacht dat we na de eerste manche nog als tweede zouden eindigen. Nu hoeven we ons niet druk te maken of we de finale wel zullen halen. Dat is nu wel zeker.”

Sterk begin

Nederland begon de landenwedstrijd sterk met startruiter Harrie Smolders, die met Don VHP Z zijn vertrouwde foutloze parcoursen reed. In beide manches had de succesvolle combinatie geen enkele moeite met het parcours. Gerco Schröder en Cognac Chamblanc N.O.P. deden het minder goed dan dat we van de routiniers gewend zijn. In de tweede manche waren ze het streepresultaat. De 13 uit de eerste ronden telden mee voor Nederland. ,,De bodem lag Cognac gewoon niet”, is de verklaring van de bondscoach.

Ruben Romp had in de eerste manche op de natte bodem iets te lang tijd nodig wat 1 tijdfout opleverde. Ook in de tweede manche kwam zijn merrie Audi’s Teavanta II C Z niet in de buurt van de hindernisbalken.

Jur Vrieling reed een superieure nulronde in de tweede manche en revancheerde zich van de ongebruikelijke 13 strafpunten in de eerste. Ehrens: ,,Je kunt toch zien dat paarden clever zijn. Vorig jaar kreeg Glasgow hier op de sloot een weigering en nu weer. Het was net of hij het nog wist. De afgelopen maanden heeft hij overal de sloot goed gesprongen. In de tweede manche was het geen enkel probleem en sprong de hengst weer als vanouds.”

Met 14 strafpunten op het scorebord eindigde Oranje de eerste manche op de zesde plaats. Met een foutloos resultaat in de tweede manche klommen ze naar de tweede plaats achter het winnende Braziliaanse team. Duitsland en Zwitserland deelden plaats drie.

Na de winst twee weken geleden in Falsterbo, was er in Hickstead net als in Rome een tweede plaats en dat betekent dat Nederland hele goede zaken doet in de competitie waarin ze nu op de derde plaats staan en zeker zijn van de finale in Barcelona. Over twee weken is de laatste wedstrijd in Dublin.

EK

Twee weken daarna is het Europees Kampioenschap in Gothenburg. Ehrens ziet het met vertrouwen tegemoet, al heeft hij zijn definitieve selectie nog niet bekend gemaakt. ,,We hebben de hele zomer gebouwd. Nu hebben we toch een mooie, grote groep ruiters en paarden waar ik uit kan selecteren. Ik moet nog even denken, maar kom er zeker uit”, lacht Ehrens.