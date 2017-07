Exloo | STEGEN.NET

De Drentse kampioenschappen springen zijn donderdag van start gegaan op de zandbodem in Exloo. De mooie entourage maakte veel indruk, ook op de paarden in de klasse B. In die klasse waren er dan ook weinig foutloze ritten.

Uiteindelijk bleven maar 14 combinaties foutloos van de 65 gestarte combinaties. Vrijdag valt de beslissing in de finale. Jaap Mantingh zette volgens de jury de mooiste rit neer. De ruiter van RV Exloo werd met Homerun beloond met 85,5 punten voor de stijl. Eline Slager werd tweede met Revel Lady met 85 en Nikita Kralt derde met 82,5.

Huizenhoog

Er waren ook de nodige combinaties die het parcours niet uitreden. Zoals Marsha Schütte met Harvey, die wel een paar indrukwekkende sprongen liet zien. Huizenhoog ging de bruine over de hindernissen. De 16-jarige amazone uit Emmen kon er na afloop wel om lachen. ,,Ik zat er pas voor de vierde keer op, dit was onze eerste wedstrijd. Hij was een beetje onder de indruk.”

In de klasse L zette Willem Schepers donderdag de beste rit neer. Met Fantastisch reed hij foutloos rond en was hij sneller dan Jente Hollander met Diesel 10 PS en Nathalie Hof met Zandokan. De Drentse kampioenschappen in Exloo duren tot en met zaterdag.

