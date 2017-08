Harich | STEGEN.NET

Adriaan Okkema (ZZ) en Rink-Jan Dijkstra (Z) waren de hoofdrolspelers bij het Fries kampioenschap springen. Okkema werd kampioen en Dijkstra kampioen en reservekampioen.

Op de Friese kampioenschappen was het een spannende strijd tijdens het Z springen. Parcourbouwer Wietse van de Velde had een mooie parcours neergezet en na de eerste manche mochten er 10 combinaties door naar de tweede manche.

Spannende strijd

Daarin bleven er slechts twee foutloos en dat waren Rink-Jan Dijkstra met Horses2fly Falcao en Nick van den Broek met Dubai HBC. Na een spannende strijd heeft Rink-Jan met 39,64 sec gewonnen en werd Nick reserve kampioen met een tijd van 40.18 sec.

In het ZZ hebben slechts 4 combinaties de barrage gehaald. Adriaan Okkema was met James de grote winnaar in deze klasse met 44,76 sec. Rink-Jan Dijkstra met Sanchez was daar de reservekampioen met wel de snelste tijd van 39,82 sec, maar hij had helaas een balk.

Rink-Jan Dijkstra zit met zijn paard Horses2fly Falcao in het Talentvol Springteam Fryslân onder leiding van Hester klompmaker en gesponsord door o.a VDL-Stud en Horses2fly.

Uitslagen Fries kampioenschap 2017 vind je hier