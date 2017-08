Ommen | STEGEN.NET

,,Ik dacht toen ik door de finish kwam: Net wel, net niet”, lacht Hendrik-Jan Schuttert die op zijn eigen concours CSI Ommen de winst aan zich voorbij zag gaan.

Op de openingsdag voor de internationale ruiters zag hij meervoudig Olympisch eventingkampioen Michael Jung winnen in de 1.35m Tuincentrum Jurrie Baas Trophy. ,,Geen schande om achter hem te staan toch?”

De achtste editie van het sfeervolle CSI Ommen is in volle gang na een succesvolle landelijke springdag op dinsdag, de bixiewedstrijd voor de jongste ruitertjes en de spectaculaire menavond op woensdag. ,,Vandaag hadden we wat meer paarden in de rubrieken, maar na morgenmiddag zijn alle rubrieken echt spannend”, vertelt Hendrik –Jan Schuttert.

Drukke dagen

Het zijn voor hem drukke dagen als organisator, ruiter en trainer. ,,Ik help drie leerlingen met verschillende paarden, waarvan Alec Bozorgi vanavond vijfde werd, en neem zelf ook deel met vijf paarden. Eerder reed ik er maar twee omdat het organiseren best veel energie kost, maar ik heb zulke fijne paarden dat ik graag volledig wilde meedoen. Dat kan alleen maar als je een super organisatieteam hebt, zodat ik me iets meer op het rijden kan focussen. De mensen in de organisatie en vrijwillgers weten nu precies hoe en wat.”

Exception HS (v. Quasimodo Z), die 0,42 seconden langzamer was dan de hengst Daniels Jack S (v. Diarado) van Michael Jung, is volgens Hendrik-Jan een ‘heel getalenteerd paard’ van acht jaar dat klaar is voor een stapje hoger. ,,Door blessures van mijn beste paarden ben ik een aantal jaren geleden opnieuw begonnen met jongere paarden. Exceptional kocht ik als vierjarige. De twee achtjarige die ik in de viersterren rubrieken rijd, kwamen als vijfjarige bij me op stal. Het duurt een tijdje voordat ze echt inzetbaar zijn, maar het ziet er nu goed uit!”

Talenten opbouwen

CSI Ommen wordt door meer ruiters gebruikt om jonge talenten op te bouwen voor het hoogste werk. Zo won Jur Vrieling met de KWPN-hengst Dallas VDL (v. Douglas) een tweede prijs in de Koggel Reclame Trophy op 1.40m niveau, waarin Michael Jung ook nog eerste en tweede werd. ,,Dallas houdt er wel van als ik op de eerste dag een klein beetje brutaal rijd”, verklaart Vrieling zijn vlotte rit. ,,Dit is alvast een mooi begin op een gewéldig concours! Alles is perfect voor elkaar. Van achter de stallen tot en met de VIP. Ruime boxen, alles super bereikbaar, een heel mooie piste. Gerealiseerd door mensen met heel veel kennis over concoursen. Ik heb het voorrecht dat ik op topconcoursen mag rijden, CSI Ommen doet daar niets voor onder”, complimenteert Jur Vrieling.

Er zijn nog twee winnaressen te vermelden. In de Acon Afrasteringen Trophy op 1.30m niveau won Jose Woldring op Chella (v. Vandamme). In de 1.20m Jan Boomkamp Groenbedrijven Trophy was Madée Schuttenbeld niet te kloppen met Vayrenta (v. Haarlem).

CSI Ommen vervolgt vrijdag met vier internationale rubrieken. Na het 1.50m Championat Ommen (aanvang 18.25 uur) gaat om 21.30 uur de sensationele Puissance van start! De toegang is gratis.