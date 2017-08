Ermelo | STEGEN.NET | KNHS

Emmelie Scholtens mag met de hengst Apache toch meedoen aan het EK-dressuur dat op 22 augustus start in Gothenburg. Scholtens was reserve, maar mag toch naar Zweden vanwege een blessure van Glock’s Johnson.

Voor Hans Peter Minderhoud is dat natuurlijk zuur. ,,Afgelopen week verloor Glock’s Johnson ’s nachts op stal een hoefijzer en stond vervolgens met zijn hoef in de lip van het ijzer. Daar kom je dan pas ’s ochtends achter en we hebben toen gelijk de hoefsmid gebeld. Er is ondanks accuraat behandelen, toch een ontsteking ontstaan en het deed Johnson duidelijk pijn. Daarom kon ik hem de afgelopen week niet rijden. We moesten nu een beslissing nemen en ‘Johnny’ is niet op tijd fit genoeg voor het EK.”

Sterk team

Bondscoach Rien van der Schaft noemt het uitvallen van Glock’s Johnson spijtig. ,,Maar gelukkig kunnen Emmelie Scholtens en Apache mee en komen we straks nog steeds met een sterk team aan start.” Naast Scholtens bestaat het team dat naar het EK gaat uit Edward Gal met Glock’s Voice, Madeleine Witte-Vrees met Cennin en Diederik van Silfhout met Four Seasons.

Het EK in Gothenburg wordt verreden van 21 tot en met 27 augustus. De dressuurruiters komen in actie op 22, 23, 25 en 26 augustus. Meer informatie op www.gothenburg2017.com.