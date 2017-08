Gothenburg | STEGEN.NET | KNHS

Er moet nog veel gebeuren willen de Nederlandse springruiters op het podium komen op het EK. De equipe maakte woensdag een zwakke start. Alleen Jur Vrieling was een lichtpunt. Met VDL Glasgow van het Merelsnest kreeg hij één balk.

Nederland staat na de eerste wedstrijd op de voorlopige 12e plaats, met een totaal van 14.53 strafpunten,. Zwitserland gaat aan kop, gevolgd door Frankrijk en Zweden. Individueel staat Jur Vrieling op plaats 20 en daarmee is de ruiter uit Holwierde de beste Nederlander.

Teleurstellend

Voor bondscoach Rob Ehrens komen de prestaties niet in de buurt van waar hij op had gehoopt. Ehrens: ,,Het is gewoon teleurstellend. Harrie Smolders reed als eerste vanmorgen gewoon een top rondje. Hij kreeg een fout maar dat vond ik verder een magistrale ronde. Ruben Romp deed een nette ronde maar reed vrij langzaam en twee fouten en dan sta je achterin. Marc begon eigenlijk heel sterk, hij kreeg een inschattingsfoutje in de bocht naar de laatste dubbel toe en dat waren twee fouten, die was gelukkig wel wat sneller. Jur deed wat hij moest doen, een vlotte ronde rijden, maar ook hij had wat pech op laatste dubbel.”

Duivelse dubbelsprong

Net als de andere drie Nederlanders kreeg ook Jur Vrieling met VDL Glasgow van het Merelsnest een fout op de laatste dubbelsprong een rode stijlsprong gevolgd door een enorme oxer. ,,Ik vond hem eigenlijk heel goed springen”, laat Vrieling weten. ,,De opdracht was van 1 naar 2 rustig beginnen en dat steeds meer opbouwen. Dat lukte goed, tot de duivelse dubbelsprong. We kunnen nu alleen maar naar boven kijken en zorgen dat we morgen een boel inhalen. De tweede dag gaat er ook altijd nog veel gebeuren. We moeten zorgen dat we morgen en overmorgen drie rondjes nul rijden. Maakt niet uit wie ze rijdt, als we ze maar hebben”, vertelt Vrieling lachend.

Vervolg

Donderdag en vrijdag wordt de landenwedstrijd vervolgd. Op beide dagen wordt er één manche verreden. Het resultaat van de beste drie teamruiters telt daarbij mee voor het landenklassement. Donderdag begint het om 13.30 uur, voor de beste 10 teams staat vrijdag vanaf 20.30 de tweede manche op het programma. In deze manche gaan in totaal 50 combinaties van start, naast de ruiters uit de beste tien teams, wordt wordt de startlijst aangevuld met de beste individuele ruiters.

Zondag staat vanaf 14.00 uur de individuele wedstrijd op het programma. In de eerste manche mogen hier de 25 ruiters uit de eerder verreden onderdelen van start, in de tweede omloop de beste 12.