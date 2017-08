Harich | STEGEN.NET

Marsja Dijkman greep zaterdag in Harich de Friese dressuurtitel in de ZZ-licht. De amazone uit Witmarsum won met Alfvera fan ‘e Beijemastate overtuigend de beide onderdelen. De combinatie behaalde een gemiddelde van 66,91%.

Marsja Dijkman reed een goede eerste proef met een score van 67.21% en had een grote voorsprong op de andere combinaties. De kür op muziek werd in de middag verreden en Marsja mocht als laatste van start.

Haperende muziek

En Marsja zou Marsja niet zijn als er niet iets mis zou gaan. En ja hoor: de muziek deed het niet. Gelukkig had ze nog van alles reserve mee en dat werd door haar groom snel opgehaald. Uiteindelijk is het gelukt om via haar telefoon de muziek af te laten spelen, met het geluid van een appje tussendoor. De vader van Marsja had de kür gemaakt met de muziek van de ‘Game of Thrones’ en dit was tevens de winnende kür.

Het blijft nog even spannend of Marsja naar de Hippiade in Ermelo toe gaat want ze is nu 22 weken zwanger! Laura Zwart had met haar Eros een mooie tweede plaats en mag ook naar het NK in Ermelo. Annigje Tolman eiste met Woodstock de derde plaats in het klassement op.

Simone Terpstra was de grote winnaar in de Z2 met Dionne ST en liet Kenna Bakker met Ginfonia KB achter zich.

In de Z1 was het Wendy Okkema met Okkema’s Jaitse die het kampioenslint inclusief mooie deken mocht ophalen met een totaalscore van 67,94%. Tweede was daar Margriet Koopmans met Ide K.W.

De einduitslagen vind je hier (pfd-bestand)