De Hippiade is vrijdag begonnen. Na de spannende kampioenschappen in de regio is het KNHS-kampioenschap de nog spannender afsluiting van de zomer. Voor sommige deelnemers is het helemaal een hoogtepunt. Zij mogen met meerdere paarden naar Ermelo.

Neem Judith Pietersen, Floor Vos, Marjan Hooge, Marit Reusien en Aniek Schraa uit de regio Drenthe. Zij staan allemaal met twee paarden op de startlijst van de Hippiade.

Hoe komt dat zo en wat doet dat met je? We vroegen het Aniek Schraa, instructrice en eigenaresse van Dressuur- en trainingsstal Aniek Schraa. Zij reed met maar liefst drie paarden in de finale van de Drentse kampioenschappen.

Aniek: ,,Allereerst ben ontzettend dankbaar dat ik zulke goede paarden te rijden heb! Frühlingsflocke (v. Goldschmidt) heb ik vanaf zadelmak opgeleid. Ze loopt nu Z2. Galazar (v. Florencio) en Dancing Gold (v. Westpoint) rijd ik pas enkele maanden. Zij zijn van Geanne Kamping. Geanne had me gevraagd haar paarden gedurende haar zwangerschap door te rijden. Dat ging zo fijn, dat we besloten om ze ook uit te brengen op concours. Hoe leuk is het dan om met beiden een reservetitel te winnen op de kampioenschappen (M1 en M2) en daarmee een ticket voor Ermelo te behalen!”

Wel of geen voorselecties?

Met Fame stond Aniek tijdens de voorselecties op de eerste en tweede plaats. Toch lukte het niet om met haar een Drentse titel in de wacht te slepen. De combinatie eindigde in Exloo als vierde. Sinds een paar jaar is het systeem van voorselecties ingevoerd in Drenthe. Is dat nou fijn of juist helemaal niet? Aniek: ,,Ik vindt het wel eerlijker dan hoe het vroeger was. Toen kwam alles aan op één dag. Maar ik vind wel dat naast de uitslag van de finaledag ook de beste twee resultaten van de voorselecties mee zouden moeten tellen voor de eindbeoordeling.”

Vertrouwen

De regiokampioenschappen zijn al spannend, maar de voorbereiding op het NK zal vast nog veel meer druk geven. Is dat zo en hoe bereid je je daarop voor? Aniek: ,,De paarden staan bij Geanne thuis. Ik rij ze maar twee keer per week. Daarnaast longeert Geanne ze zelf. We doen eigenlijk niets anders dan anders.”

Extra spanning heeft Aniek niet voor de Hippiade ,,Ik heb vertrouwen in de paarden en in mezelf en ik kan me goed focussen op concours. We proberen eruit te halen wat er in zin. Daarnaast blijft het een jurysport, dus als ruiter heb je niet alles in de hand. Het voelt qua druk niet anders dan voor een andere wedstrijd.”, aldus Aniek.

Naast Judith, Floor, Marjan, Marit en Aniek reizen ook Manon Torenbeek, Nathalie Hof, Anne V.d. Eerenbeemt, Judith Werkman, Clara Dekker, Willemijn Van der Kolk, Marissa Spoor, Trea Mulder – Dolsma, Paulien Alberts en Zoë Zwiggelaar vanuit Drenthe met hun paarden af naar Ermelo.