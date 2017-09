Dalen | STEGEN.NET

Vijf Drentse verenigingen sloegen de afgelopen maanden de handen ineen om voor de allerkleinste ponyruiters leuke reeks wedstrijden te organiseren. Na de Klenckeruiters, Bumaruiters, Grootveldruiters en de Weideruiters lag afgelopen zondag de organisatie in handen van de Stidalruiters, die hiervoor gebruik mochten maken van de indoor faciliteiten van de Grootveldruiters.

De ruiters konden deelnemen aan dressuur, een spel “Tijdreis door Europa”, waarbij ouders op de fiets door de bak moesten rijden, springen en een kostuumwedstrijd. Deze laatste werd gewonnen door Sheila Wagt uit Anerveen, verkleed als Zeeuws Meisje.

Winnaars

Anne Maaike zette twee titels op haar naam was daarmee de grote winnares van de dag. Verder werd zondag de klasse AA dressuur gewonnen door Iza Salvador en de klasse AA springen door haar vriendinnetje Indy Hingstman. Daan Otten won met afstand de klasse A dressuur. Volgens de jury reed Daan van alle ruiters het meest vriendelijk en solide door de proeven heen. Voor Sara Zijnge was het nog even flink spannend, maar zij won uiteindelijk de klasse B1 dressuur.

Lof voor de organisatie

De deelnemers en ouders zijn enthousiast over de organisatie van de wedstrijden. Deze keer had de organisatie flink uitgepakt met voor elke deelnemer een mooie goodiebag, gevuld met behulp van sponsoren. Bovendien kreeg elke deelnemer voor elk onderdeel een prijs, want ,,verliezers kennen we niet bij de Bixiewedstrijd”, aldus de organisatie.