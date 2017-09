Ermelo | STEGEN.NET | KNHS

Met de nog maar 15-jarige Beau Schuttelaar kreeg de Hippiade een wel heel jonge kampioene bij het ZZ-springen. Zilver was er voor de ervaren Marcelle Hokse van de RV Staphorst en haar paard Fairy Tail. Steven Veldhuis werd derde en won eerder de klasse Z.

In de ZZ-klasse streden vijf kanshebbers in de barrage om de KNHS-titel. Marcelle Hokse moest als eerste en zette een hele sterke rit neer. Haar foutloze rit in 42.35 bleek uiteindelijk goed voor de reservetitel.

Amber Meijer mengde zich ook nadrukkelijk in de strijd. Met Feline HBC zette de amazone uit Muntendam de op één na snelste tijd neer, maar een balk deed de combinatie op de nog altijd mooie vierde plaats belanden. Marleen Meijer bereikte de barrage ook met de goed springende Carmel, maar in de beslissende ronde vielen er twee balken. De amazone uit Emmen eindigde als vijfde.

Jonge kampioene

Niet vaak zal er zo’n jonge kampioene zijn geweest in de hoogste springklasse op de Hippiade. Ook Beau Schuttelaar beseft zich dat. ,,Er doen zoveel ruiters mee die al hoger en meer hebben gereden dan ik. Dit is de hoogste klasse en ik ben de jongste en dan win ik toch Geweldig!”

Over haar barragerit vertelt Beau: ,,Het liep heel vloeiend in de barrage. Ik kon heel mooi het ritme houden, dus dat was wel goed. Mijn paard Caretino is van mijn vader en van Leon Thijssen. Ik rijd hem nu bijna twee jaar.”

Beau heeft met Caretino al bij de Children gereden en al veel ervaring bij de pony’s internationaal. ,,Ik voel niet veel druk en ben ook niet echt zenuwachtig. Ik rij ook nog een pony. Het doel is professioneel de paarden in. Ik rijd ook veel paarden voor Leon Thijssen en met veel plezier”, lacht de VMBO-leerling uit Limburg.

Klasse Z

Net als in het M was het de laatste starter die de titel voor zich opeiste in de klasse Z springen. Het was routinier Steven Veldhuis, die met de geweldig springende goedgekeurde KWPN-hengst Graziano VDL 0.11 seconden van de leidende tijd van Terry van de Wetering afsnoepte. ,,Ik heb al titels gewonnen in het L en twee keer in het M, maar nog nooit in het Z. Die stond echt nog op mijn verlanglijstje.”

Het was lest best in de barrage van de klasse M. Het vele publiek voelde de sensatie en moedigde winnaar Hans Oostindien met Eowyn aan op weg naar de finish. Volop strijd in het M met een mooie climax met acht combinaties in de barrage. ,,Geweldig. Ik ben maar gewoon amateurruiter. Ik rijd maar één paard. Het doel was om hier te zijn en mee te doen. Ik ben zo blij als een kind”, aldus de 47-jarige kampioen. Roos Hansman van RV Staphorst werd met Easter Boy vijfde.

Twee keer brons

Bij de pony’s kon Silke Reuvekamp opnieuw terug kijken op een zeer geslaagde dag. Een week eerder werd Silke al kampioen met haar pony I Follow You en nu pakte ze bij het springen twee keer brons. Met Esprit deed de amazone uit Erica dat in de B cat. AB en met Little Star in de B cat. C.