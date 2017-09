Tolbert | STEGEN.NET

Marcelle Hokse bewees donderdag bij Outdoor Tolbert opnieuw dat ze in vorm is. Ze schreef ‘s avonds de 1.40-rubriek op haar naam met haar toppaard Example.

In dit parcours direct op tijd stuurde Hokse haar Example economisch en snel foutloos rond. Met een tijd van 67.83 seconden was ze uiteindelijk twee honderdste sneller dan Tom Schellekens met Dena-Sienne. Marriët Hoekstra werd met Wimphof’s Hinde de la Vie derde. Voor Marcella Hokse wordt het nog spannend, want de amazone uit Staphorst kan bij eventuele winst op zondag in de Grote Prijs een bonus van vijfduizend euro tegemoet zien.

Het 1.40 trok een mooi deelnemersveld en er werd goed gereden. Jur Vrieling bracht ook een aantal paarden aan de start en reed in alle rust nette trainingsparcoursen. Vrieling reed met Dallas VDL een keurige ronde, met één strafpunt voor de tijd. Met Zypern III bleef hij ook mooi foutloos, met twee strafpunten voor de tijd. Goede klasseringen waren er ook voor Chantal Regter (vierde met Enjoy), Bert-Jan Zuidema (vijfde met Devlin) en Albert Zoer, die met Delgado zesde werd.

Rink-Jan Dijkstra presteerde ook opvallend. Het Friese talent werd tweede in het ZZ-direct op tijd met Horses2Fly Falcao en zevende in het 1.40 met Sanchez. Winnaar in de ZZ-rubriek werd Tessa Hoeksema met Warandasj. Jur Vrieling stuurde Dyango VDL naar de derde plaats.