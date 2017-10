Amsterdam | STEGEN.NET | KNHS

Jumping Amsterdam krijgt weer een wereldbekerwedstrijd voor springruiters. De kwalificatie is voor drie seizoenen toegewezen aan Jumping Amsterdam. Het gaat om de winterseizoenen 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021.

Maarten van der Heijden, directeur topsport van de KNHS: ,,We zijn heel blij dat we weer een wereldbekerkwalificatie springen in Nederland mogen verwelkomen. Nederland ‘verdient’ als vooraanstaand springland zo’n kwalificatiewedstrijd in de wereldbekercyclus. De laatste keer dat er een Wereldbekerkwalificatie voor de springruiters in Nederland werd verreden was tijdens Indoor Brabant in 2013, hoog tijd voor deze terugkeer.”

,,Ik ben er van overtuigd dat de organisatie van Jumping Amsterdam een prachtige kwalificatiewedstrijd neer zal zetten. Naast de wereldbekerkwalificaties dressuur bij Jumping Amsterdam en Indoor Brabant hebben we nu weer drie van deze topwereldbekerwedstrijden in Nederland. Dat is geweldig voor de Nederlandse paardensport en een groot compliment aan het adres van Jumping Amsterdam.”

Jumping Amsterdam

Jumping Amsterdam maakt al heel lang deel uit van het Wereldbekercircuit van de internationale paardensportbond. De FEI World Cup Dressage wordt al sinds 1989 verreden in onze hoofdstad, met ook de finale in 2006. De Wereldbekerkwalificatie springen werd van 1978 tot en met 2008 gehouden in de RAI Amsterdam.

Na 10 jaar van de kalender verdwenen te zijn wordt de FEI World Cup™ Qualifier vanaf 2019 weer toegevoegd aan de programmering. Annemarike van Putten-Bunschoten, directeur van Jumping Amsterdam: ,,We zijn ontzettend verheugd met dit nieuws en het vertrouwen van de FEI. Het evenement zit de afgelopen jaren in de lift en ook dit is weer een stap voorwaarts. Editie 2019 wordt bovendien extra feestelijk, want dan viert Jumping Amsterdam haar 60-jarige jubileum!”

Sportdirecteur Irene Verheul heeft zich flink ingezet voor de terugkeer van de Wereldbeker springen. ,,Deze toevoeging garandeert Jumping Amsterdam van absolute topdeelname in beide disciplines. De Wereldbekerwedstrijd dressuur blijft in 2019 op zaterdag, de Grote Prijs voor de springruiters wordt op zaterdagavond verreden en de Wereldbeker springen sluit het evenement dan af op zondagmiddag. Komende editie blijft het programma nog wel gelijk aan afgelopen jaren.”

Komend seizoen

Het Wereldbekerseizoen 2017/2018 gaat al komend weekend van start. De springruiters beginnen in Oslo (12-15 oktober). De dressuurruiters hebben hun eerste wereldbeker kwalificatie in het Deense Herning (18-22 oktober).

In 2018 wordt Jumping Amsterdam van 25-28 januari verreden en Indoor Brabant vindt plaats van 8 tot en met 11 maart.

De finale voor zowel de Wereldbeker springen als dressuur wordt verreden in Parijs van 10 tot en met 15 april 2018.