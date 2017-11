Hoogeveen krijgt NK stokpaardrennen, opbrengst naar Drentse voedselbanken

Hoogeveen | STEGEN.NET

In het kader van een bijzondere actie voor de voedselbanken Drenthe, krijgt Hoogeveen een primeur. Zaterdagmiddag 9 december vindt in die Drentse plaats het Nederlands Kampioenschap stokpaardrennen plaats.

Maar liefst dertig teams van ieder drie deelnemers komen uit op een parcours dat wordt uitgezet op de hoek Hoofdstraat / Jonkheer De Jongstraat in Hoogeveen. Het zijn vooral bedrijventeams die hieraan meedoen, maar ook enkele teams met prominenten. De organisatie is bezig contacten te leggen met enkele bekende mensen, waaronder ook bekende ruiters.

Doel is zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Drentse voedselbanken. Deze ludieke stokpaardenrace is tevens het startsein van de RTV Drenthe-actie “Samen voor de voedselbank”.

In Scandinavië, met name Finland, worden regelmatig stokpaardenraces gehouden, zelfs in competitieverband. In ons land zijn het vooral ludieke activiteiten waarbij stokpaardenraces op het programma staan.

Op 9 december zal in Hoogeveen tussen 14.00 en 17.00 uur serieus door teams, vooral gevormd door bedrijven, worden gestreden om het Nederlands Kampioenschap.

Parcours

Er wordt een parcours uitgezet van 56 meter, dat driemaal moet worden gelopen, dus totaal wordt een afstand afgelegd van ongeveer 170 meter. In het parcours is één hindernis opgenomen en tevens een versmalling, waardoor de deelnemers niet alleen over hardloopsnelheid dienen te beschikken, maar ook behendig moeten zijn.

Er komt een echte dierenarts, Reinier Logcher uit Zuidwolde, aan te pas om de stokpaarden voorafgaand aan de wedstrijd te keuren. De stokpaarden worden beschikbaar gesteld door McDonalds in Hoogeveen.

De wedstrijd zal 9 december live op TV Drenthe worden uitgezonden.