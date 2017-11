Zoë Zwiggelaar wint derde selectie DCIG in Tolbert

Tolbert | STEGEN.NET

Zoë Zwiggelaar won zaterdag de derde en laatste selectie voor de DCIG. In de HJC-manege in Tolbert behaalde ze met Fidarsi Rossi ZrZ in het ZZ-licht een score van 246,5.

Zwiggelaar moest als eerste starten en scoorde meerdere keren het cijfer 8 voor de drafonderdelen. ,,Ik heb heerlijk gereden”, stelde ze na afloop. De overstap naar de ZZ-zwaar is aanstaande. Met haar score van 246,5 nam Zoë Zwiggelaar zeer royaal afstand van de concurrentie.

De tweede plaats in Tolbert in het ZZ-licht was voor Marissa Spoor en haar lichtvoetige Brinkhof’s Empire S. Zij werden beloond met een resultaat van 235 punten. Op slechts een halve punt achterstand pakte Marije Heuvel de derde prijs met haar Belana. Callista Leeuwerke werd met Santo’s Fatal Love vierde.

In de Z2 eiste Nicky Snijder de overwinning op. Met Game Boy Sth verzamelde hij 234 punten. Daarmee hield hij Michelle Dalemans op de tweede plaats. Dalemans kwam met Exxon Valdeze tot een mooie score van 228. Elviera Boverhof eindigde als derde met Virgina, gevolgd door Kenna Bakker met Ginfonia KB.