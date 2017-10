MARIËNHEEM | STEGEN.NET | EQI

Maureen Bonder sloot een voor haar zeer succesvol CSI Salland zondag op de best mogelijke manier af: ze won de afsluitende Grote Prijs. Met haar toppaard Alex bleef ze in de barrage Pim Mulder met Amigo overtuigend voor. En Bonder won ook de finale 1.25 met de schimmel Bridgestone RV.

Het was voor Bonder en Alex hun eerste overwinning in een Grote Prijs. De amazone uit Schoonoord heeft altijd in haar ‘koning Alex’ geloofd. De overwinning op het CSI Salland kon eigenlijk niet op een mooier moment komen, want Alex was vanwege een lichte blessure vier maanden uit de roulatie.

De Drentse combinatie kreeg de zege in Mariënheem niet cadeau. Er kwamen 52 combinaties aan de start en daarvan keerden er 18 terug voor de barrage. Daarin leek Pim Mulder uit Zwolle de overwinning te gaan opeisen met zijn zelf opgeleide Amigo. Maar Maureen Bonder, de een na laatste kanshebber in de barrage, dook nog onder de 30 seconden en stelde de overwinning veilig.

Bonder straalde na afloop. ,,Een droom is uitgekomen, het winnen van een Grote Prijs. En dat met een eigen paard, waarin we altijd geloofd hebben. Ik heb geen sponsor, als we internationaal starten betalen mijn ouders dat van hun spaarcenten. Het is nu zeven jaar geleden dat we Alex kochten. Hij liep voor de kar en vonden ‘m mooi, een leuk handelspaard. Alleen wilde niemand hem kopen, ook al sprong hij altijd foutloos. Hij sprong recht in z’n rug en wat normaal. Ik had zelf nog geen ambities om internationaal te rijden.”

Er kwam een moment dat het tot verkoop leek te komen, maar de ruiter die Alex testte was niet enthousiast. ,,Toen ben ik hem gaan doorrijden en ben ik helemaal voor de sport gegaan, met als resultaat dat we dit jaar zelfs aan een landenwedstrijd mochten deelnemen. Dit is mijn enige eigen paard, de anderen rijd ik voor eigenaren die het concoursgeld betalen en waarmee we het dieselgeld kunnen delen. Mijn ouders betalen het startgeld van Alex en ik mag het prijzengeld houden. Een goede deal, want Alex heeft altijd wel een prijs en we gaan dan sowieso quit naar huis. Ik ben echt heel blij dat we hem nooit verkocht hebben. Dat we aan ons doel hebben vastgehouden en niet teveel naar anderen hebben geluisterd. Weet je hoeveel mensen wel niet hebben gezegd: ‘Je bent gek dat je dat dier houdt en dat je voor de sport gaat!'”

Het CSI Sallend was voor Maureen Bonder een topevenement. Ze won vier rubrieken, werd driemaal tweede, een keer derde, een keer vijfde en won twee volgprijzen. Slechts één start werd niet met een prijs beloond. “Dat heb ik zelf ook nog nooit meegemaakt, dat het zo goed gaat.”