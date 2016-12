Lieke van Horne pakt goud bij jeugdontmoeting IJslanders Exloo

Exloo | STEGEN.NET

Nederland heeft bij de FEIF Youth Cup voor IJslandse paarden in Exloo goud behaald bij het onderdeel Show aan de hand.

Het wedstrijdprogramma in Exloo is in volle gang. Met vuur en vlam strijden de 78 geselecteerde jeugdruiters uit de gehele wereld voor de medailles. Vandaag waren er drie prijsuitreikingen gepland: Show aan de Hand, Dressuur en Cross.

Goud behaalde Nederland met de Show aan de Hand. De 14-jarige Lieke van Horne uit Heeze (Noord Brabant) met Fannar frá Horne scoorde met een adembenemende proef een dik verdiende 7.57.

Het Cross goud ging naar Oostenrijk. Naar de 14 jarige dolblije Oostenrijkse Caroline Partej (team Nothing but fancy) en Baldur von Oberhaitzing. Zij was absoluut niet te kloppen in de Cross.

En Dressuurgoud is behaald door de Duitse Ann-Sophie Gebhard, die het ook in de T6 erg goed heeft gedaan vandaag in de voorrondes. Met haar paard Blue Sinvinur vom Altenbruch behaalde ze een 6.77 op dit onderdeel van het sportevenement.