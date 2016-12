Marloes Oldenhuizing eerste winnaar Indoor Groningen: ‘ik ben super trots’

Zuidbroek | STEGEN.NET

Marloes Oldenhuizing is de eerste winnares bij het zaterdag begonnen Indoor Groningen. Ze voerde met O’Marado’s Boris de dressuur klasse ZZ-zwaar aan. ,,Ik ben super trots op Boris”, aldus de gelukkige winnares.

Veel combinaties hadden in de mooie Eurohal in Zuidbroek last van spanning. Voor sommige paarden was elke beweging en geluidje in de buurt van de piste te veel. De overwinning van Marloes Oldenhuizing was in dat licht misschien nog wel des te knapper. Want de mooi uitgezwaarde Boris is zeker geen paard dat geen aandacht voor z’n omgeving heeft.

Vertrouwen gegroeid

Oldenhuizing: ,,Het vertrouwen tussen ons is de laatste tijd ontzettend gegroeid. Dit is de zevende keer dat we in de ZZ-zwaar uitkomen. Ik ben heel breed met Boris bezig, waarbij er ook veel aandacht voor werk aan de grond is. Zo doe ik aan horsemanship. Boris leert daardoor veel beter om te gaan met alle spannende dingen die om hem heen gebeuren.”

Winnares Marloes Oldenhuizing, die eerder al Drents kampioen in de Z2 was met Boris, kwam tot een score van precies 65%. De tweede plaats in de ZZ-zwaar ging naar Rianne Kooistra met Alfresco (64,71%). Leonie Evink stuurde Wylster naar de derde plaats.