Scott Brash wint met Hello M’Lady spectaculaire wereldbeker Londen

Scott Brash won zondag de spectaculaire ontknoping bij de wereldbeker in Londen. Voor het enthousiaste publiek klopte hij met Hello M’Lady (v. Indoctro) zijn landgenoot Ben Maher.

De vele liefhebbers op de tribune in Olympia kregen waar voor hun geld. In de barrage vochten 13 combinaties als leeuwen om de overwinning en de punten voor het klassement van de wereldbeker.

Zinderende barrage

Na de spectaculaire rit van Ben Maher en zijn merrie Diva II (v. Kannan) leek de winnaar bekend. Maar Scott Brash zette alles op alles en was met Hello M’Lady 12/100 seconde sneller in de zinderende barrage. ,,Ze is echt een heel bijzonder paard, het is prachtig om te winnen voor eigen publiek”, zei Brash tegen de BBC.

Incredible jumping at @olympiahorse , doesn't get much better than that. Huge well done to @scott_brash ! pic.twitter.com/MQ6B18f9dd — India Bussey (@IndiaBusseyEQ) December 18, 2016

Nicola Philippaerts presteerde opnieuw zeer sterk. De 23-jarige Belg eindigde op een mooie derde plaats met H&M Harley vd Bisschop, precies 27 jaar nadat zijn vader in Londen met de legendarische Darco won.

De derde stek leverde Philippaerts 15 wereldbekerpunten op. Dat brengt zijn totaal op 31, waarmee hij naar de tiende plaats in de stand van de West-Europese zone opklimt. Kevin Staut blijft leider, ondanks een 34e plaats in Londen.

Harrie Smolders was de enige deelnemende Nederlander in Londen. Hij kreeg in de omloop 9 strafpunten met Don VHP Z en eindigde op plaats 27.