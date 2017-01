Patrice Delaveau wint Jumping Amsterdam, Ben Schröder fraai vijfde

Amsterdam | STEGEN.NET | KNHS

De 58e editie van Jumping Amsterdam kreeg met Patrice Delaveau een Franse winnaar. Hij schreef met Lacrimoso HDC de Grote Prijs op zijn naam. Ben Schröder werd fraai vijfde.

Delaveau reed als laatste van de negen combinaties in de barrage. Met scherpe wendingen en de snelheid van zijn paard stelde hij de hoofdprijs van ruim 26 mille veilig. De Belg Pieter Devos (Dream of India Greenfield) eindigde als tweede, de Ier Dermott Lennon (Loughview Lou-Lou) werd derde.

Drie Nederlanders drongen door tot de barrage, waarvan Ben Schröder met Davino Q ook foutloos bleef en als vijfde eindigde. ,,Ik ben hier heel tevreden mee”, vertelt de oudere broer van Gerco Schröder.

Niet verwacht

,,Dit was pas onze eerste wedstrijd op dit niveau. We hebben twee- en driesterrenwedstrijden goed gepresteerd, maar ik had niet verwacht dat we al foutloos zouden zijn in een 1.60m. Ik ben heel content met de stijgende lijn die Davino Q maakt. Hij heeft een hele ruime galop en daardoor kregen we in de barrage niet altijd mooie afstanden, maar de vijfde plaats is gewoon heel mooi.”

Ruben Romp deed een goede poging met zijn merrie Audi’s Theavanto II C Z maar de scherpe wending naar hindernis 11 leverde een springfout op. Een zesde plaats was hun deel. Daarmee stonden ze in de prijsuitreiking precies voor Frank Schuttert – winnaar van de Grote Prijs van Amsterdam in 2013 – met zijn jonge talent Chianti’s Champion.