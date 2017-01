Tevredenheid over eerste doordeweekse springwedstrijd in Hippisch Centrum Exloo

Exloo | STEGEN.NET

In het vernieuwde Hippisch Centrum Exloo is woensdag de eerste doordeweeks springwedstrijd gehouden. Dit moet gaan uitgroeien tot een wekelijke traditie.

Het is al langer duidelijk dat wedstrijden door de week in een behoefte voorzien. Het bestuur van het Hippisch Centrum Exloo kiest voor wekelijkse wedstrijden op woensdag.

De eerste editie viel goed in de smaak. De deelnemers hadden veel waardering voor de vernieuwde grote bak en inrijbak en de nieuwe hindernissen.

Tevreden

Bestuurslid Ciska Paping is meer dan tevreden. ,,We gingen uit van 70 tot 80 combinaties bij de eerste wedstrijd. Het waren er meer dan honderd. We denken echt dat deze wekelijke officiële wedstrijd op de woensdag in een behoefte voorziet.”

De wedstrijden zijn in deze tijd van het jaar uiteraard binnen, maar zullen in het buitenseizoen gewoon doorgaan. Tegen die tijd moet de buitenpist ook zijn vergroot en voorzien zijn van een eb- en vloedbodem.