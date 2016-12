Drents kampioenschap in 2017 naar Exloo

Exloo | STEGEN.NET

De Drentse outdoor kampioenschappen dressuur en springen worden in 2017 in Exloo verreden. Dat heeft het regiobestuur van de KNHS besloten.

De zoektocht naar een nieuwe locatie was nodig, nadat de vier verenigingen die de afgelopen tien jaar het kampioenschap in De Wijk neerzetten aangaven te willen stoppen.

Het regiobestuur deed een oproep aan geïnteresseerde organisaties om zich te melden. Een delegatie heeft alle vier gemelde locaties bezocht. ,,Exloo heeft een nieuw, ambitieus bestuur en alles is er bij de hand. Er komen buiten nog aanpassingen, zodat we veel meer zekerheid hebben dat ook bij slecht weer de wedstrijden door kunnen gaan”, vertelt bestuurslid Jorinde ter Heide van het regiobestuur van de KNHS.

Vervroegen

Het is nog onduidelijk wat de data worden. De KNHS wil het kampioenschap vervroegen, met het oog op de Hippiade. ,,Er moet nog gepraat worden met andere organisaties die op de gewenste data zitten”, aldus Ter Heide.

Exloo krijgt het Drents kampioenschap in 2017. Of er daarna een vervolg komt is nog niet duidelijk. Wel is het zeker dat er aparte weekenden voor springen en dressuur komen.