Louanne Eenkhoorn met Clinton Overijssels kampioen ZZ-licht

Louanne Eenkhoorn legde bij de Overijselse kampioenschappen indoor dressuur beslag op de zwaarste titel. De amazone van de Zwartewaterruiters zegevierde in de ZZ-licht met haar paard Clinton.

Eenkhoorn moest in de eerste proef nog haar meerdere erkennen in Jacintha Hemmen met Burghgraef (v. Don Schufro), maar in de kür nam ze met een knappe score uiteindekijk flink afstand van de concurrentie.

Eenkhoorn kwam uit op een gemiddelde van 65,875%. Jacintha Hemmen werd tweede met 64,473%. Lotte Krijnsen reed haar Zarienta naar de derde plaats. De eerste twee mogen naar het KNHS-kampioenschap.

De zege van Eenkhoorn was knap, want ze debuteerde vorig jaar oktober in de Z2 met haar Clinton (v. Don Lauries Hit). Dat was tijdens de thuiswedstrijd bij haar eigen club, waar de combinatie toen ook gelijk de overwinning opeiste.

Spannende strijd in Z2

In de Z2 ging de titel van de KNHS Overijssel naar Maybrett Schreur. Zij scoorde na een hele spannende strijd met haar Bugatti Veyron NL (v. Uphill) net even beter dan Nicky Snijder met Ferrari (v. Apache). Het verschil in de einduitslag was minimaal. Kristel van Duren werd met Farfelu DES derde en plaatste zich daarmee ook voor het KNHS-kampioenschap in Ermelo.

Joyce Vegter pakte de Overijsselse titel in de Z1. Met Figo (v. Armani) liep ze meer dan een procent uit op Gert Wiegand Bruss met Four Seasons. Derde werd Lisanne der Nederlanden met Gifted (v. Jazz).

Bij de pony’s Z2 cat. DE pakte Ilse Volkerink de titel met Wise Guy. Else Felix werd met Golden Challenge tweede. Claudia Krijgsman was in de Z1 DE de beste met Saffir.