Het was de eerste keer dat Maikel van der Vleuten zich meldde als deelnemer bij het CH De Wolden. Het debuut van de topruiter uit Someren pakte gelijk doeltreffend uit. Van der Vleuten won met de schimmel Dana Blue (v. Mr. Blue) de Grote Prijs van het tweede weekend.

De wedstrijd lag een tijdje stil vanwege een enorme regenbui, maar met acht deelnemers in de barrage kreeg het publiek dat de een had getrotseerd toch een prachtige finale voorgeschoteld. Van der Vleuten reed als tweede in de barrage. Alleen Doron Kuipers bleek als laatste starter sneller, maar die maakte met Dickyville van de familie Maat uit Balkbrug een fout.

Laatste vorm

Van der Vleuten gaf na afloop toe dat hij niet naar Aken was gegaan omdat net de laatste vorm bij zijn paarden ontbreekt. ,,Ik kende het CH De Wolden niet, maar ik moet zeggen dat ze het hier prima voor elkaar hebben. Natuurlijk hadden ze wat pech met de regen. Op veel concoursen kun je na zo’n bui naar huis gaan, maar hier kon het gewoon weer verder.”

Over zijn rit met de 9-jarige merrie Dana Blue zei Van der Vleuten: ,,het had misschien wel sneller gekund, maar vrijdag waagde ik meer en kreeg ik fouten. Ik wilde het hoofd er bij houden. En het is van nature een snel paard. Ik heb meerdere afstammelingen van Mr. Blue gehad. Het zijn geen paarden die er met een halve meter lucht overheen vliegen, maar we willen er wel vanaf blijven.”

De Deen Lars Bak Andersen, de enige buitenlander in de barrage, pakte met Quel Filou de tweede plaats. Hij was zeven honderdste langzamer dan Van der Vleuten. Dennis van den Brink, die als eerste startte met El Greco, pakte de derde plaats.

Uitslag Grote Prijs CH De Wolden 2017, week 2