Kaposvár | STEGEN.NET

Marten Luiten heeft het EK-dressuur pony’s afgesloten met een mooie zevende plaats in de kür op muziek. Hij was daarmee met Movie Star de beste Nederlandse deelnemer in het laatste onderdeel.

Luiten kwam in de kür tot een score van 75,475%. Op plaats acht volgde Brandy Bos met Charming Foret. Sam Oudhof nam met Bodethal’s Kosima de tiende plaats in.

Voor Marten Luiten was het zijn eerste en direct ook laatste EK bij de pony´s. De ruiter uit Winschoten is nu nog 15, maar wordt later dit jaar 16 en dat betekent afscheid van de internationale ponysport.

Luiten: ,,Het EK was een geweldige ervaring, nog leuker dan ik me had voorgesteld. Zeker over mijn Kür ben ik heel tevreden, dat vond ik echt super fijn gaan. Als het lukt rijd ik misschien nog op de Hippiade en daarna verder met de paarden.”

Het individuele goud ging opnieuw naar de Duitse Lucie-Anouk Baumgürtel en haar pony Zinq Massimiliano FH. Daarna volgden de Deense amazones Louise Christensen en Sara Aagaard Hyrm.

De uitslag vind je hier.

foto: Equigeniek | Dominique van Dreumel