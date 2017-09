Tolbert | STEGEN.NET

Anja Veldman won donderdag de ZZ-rubriek bij het springen in Tolbert. Met haar topper Djoost Again, waarmee ze onlangs het CH Burgum won, voerde ze de rubriek aan.

Het was donderdag al weer de laatste buitenwedstrijd op de donderdag in Tolbert. Op 21 september is al weer de eerste indoorwedstrijd. Zeven combinaties kwamen deze keer in de ZZ in actie. Anja Veldman was met een foutloze rit op Djoost Again (v. Cantos) duidelijk de beste.

Hester Klompmaker pakte de tweede plaats. Met Firebridge TAG was ze ruim twee seconden langzamer. Angelique Hoorn reed Brego R’n Blues naar de derde plaats.

Renate Beuving schreef de sterk bezette Z-klasse op haar naam. Met Francis bouwde ze een knappe voorsprong op en liet ze Angelique Hoorn (Guapa) en Karst van der Laan (Fonia Again) ruimschoots achter zich. Willem Verdonk won de klasse M.